快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱高端補打政府應道歉惹怒綠營 高嘉瑜：不是要求陳時中

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法委員高嘉瑜。記者曾原信／攝影
民進黨立法委員高嘉瑜。記者曾原信／攝影

對於打高端疫苗的民眾，出國得再補打兩劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜日前在政論節目中表示，政府應該為造成不便道歉，引發同黨立委不滿。高嘉瑜今受訪時表示，「不是說一定要部長(陳時中)道歉」，只是展現對大家造成不便的態度而已。

高嘉瑜表示，她在節目中的發言，不是要求部長道歉，而是執政上本來就會有變數，國產疫苗上已經盡力，但因為國外政策及疫苗政策，確實沒法做到所有人同時都有保護力，又同時造成出國的影響，「這本來就不是行政部門可以預見的」。

高嘉瑜強調，她的意思是，在時間上跟準備上，可以讓大家有更充裕時間準備，「就這部分如果造成不便可以表示歉意，不是說一定要部長道歉，只是展現對大家不便的態度而已」。

有趣的是，高嘉瑜為高端發言事件受訪前，正好與多名民進黨立委開完記者會，郭國文便笑說，「今天開記者會不是聲援這件事，要走了、要走了」，蔡易餘則表示，「相信高嘉瑜是愛民進黨的」。

對於高嘉瑜被同黨批評，是否覺得她很委屈，蔡易餘受訪時則說，民進黨本來就是兼容並蓄不同聲音，「高委員的意思是高端疫苗確實保護力是夠，只是時程上沒有辦法馬上讓國人出國那麼方便，她認為站在執政立場，應該讓國人有更清楚資訊」。

蔡易餘也表示，民進黨都是會把自己的意見好好表達，黨團成員、高嘉瑜委員都是這樣，「這就是民進黨最可愛的地方」。

高嘉瑜 高端疫苗 民進黨

延伸閱讀

高嘉瑜要求陳時中道歉是曲解？民進黨團：支持澄清

憂Deepfake影響選舉 高嘉瑜欲提修法嚴懲

遭批態度傲慢 陳時中承認失言、解釋第三劑混打可能

高嘉瑜台南推廣菱角 意外自爆自己一個小時價碼

相關新聞

稱高端補打政府應道歉惹怒綠營 高嘉瑜：不是要求陳時中

對於打高端疫苗的民眾，出國得再補打兩劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜日前在政論節目中表示，政府應該為造成不便道歉，引發同...

高嘉瑜要求陳時中道歉是曲解？民進黨團：支持澄清

高端疫苗須補打議題延燒，民進黨立委高嘉瑜要求衛福部長陳時中為疫苗政策道歉，傳出黨內不滿，民進黨立法院黨團書記長蔡適應指出...

影／蔡其昌帶領郭婞淳、陳金鋒等人拜會立院各黨團

中華奧會主席林鴻道、與立法院副院長也是中華職棒會長蔡其昌上午帶領體育界拜會朝野黨團聯合請命，希望立法院盡速通過運動產業發...

藍委揭 外交部預算「向日索償慰安婦補償費」遭刪除

立法院外交國防委員會今審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。國民黨立委陳以信質疑，外交部亞太司...

憂Deepfake影響選舉 高嘉瑜欲提修法嚴懲

立法委員高嘉瑜曾受Deepfake換臉技術製作的色情影片之害，今天於立法院舉行記者會，高嘉瑜指出，將擬具刑法修正草案，增...

【圖輯】照片看歷史／1990年陸委會掛牌 處理兩岸中介事宜

行政院大陸委員會1990年11月22日正式「掛牌」運作，首任的陸委會主委施啟揚在懸掛陸委會銜牌時表示，今後大陸工作及政策的檢討、審議，一定努力貫徹，以達成專責機構的責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。