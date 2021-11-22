稱高端補打政府應道歉惹怒綠營 高嘉瑜：不是要求陳時中

對於打高端疫苗的民眾，出國得再補打兩劑國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜日前在政論節目中表示，政府應該為造成不便道歉，引發同黨立委不滿。高嘉瑜今受訪時表示，「不是說一定要部長(陳時中)道歉」，只是展現對大家造成不便的態度而已。

高嘉瑜表示，她在節目中的發言，不是要求部長道歉，而是執政上本來就會有變數，國產疫苗上已經盡力，但因為國外政策及疫苗政策，確實沒法做到所有人同時都有保護力，又同時造成出國的影響，「這本來就不是行政部門可以預見的」。

高嘉瑜強調，她的意思是，在時間上跟準備上，可以讓大家有更充裕時間準備，「就這部分如果造成不便可以表示歉意，不是說一定要部長道歉，只是展現對大家不便的態度而已」。

有趣的是，高嘉瑜為高端發言事件受訪前，正好與多名民進黨立委開完記者會，郭國文便笑說，「今天開記者會不是聲援這件事，要走了、要走了」，蔡易餘則表示，「相信高嘉瑜是愛民進黨的」。

對於高嘉瑜被同黨批評，是否覺得她很委屈，蔡易餘受訪時則說，民進黨本來就是兼容並蓄不同聲音，「高委員的意思是高端疫苗確實保護力是夠，只是時程上沒有辦法馬上讓國人出國那麼方便，她認為站在執政立場，應該讓國人有更清楚資訊」。

蔡易餘也表示，民進黨都是會把自己的意見好好表達，黨團成員、高嘉瑜委員都是這樣，「這就是民進黨最可愛的地方」。