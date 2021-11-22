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高嘉瑜要求陳時中道歉是曲解？民進黨團：支持澄清

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播

高端疫苗須補打議題延燒，民進黨立委高嘉瑜要求衛福部長陳時中為疫苗政策道歉，傳出黨內不滿，民進黨立法院黨團書記長蔡適應指出，高嘉瑜有在黨團內部群組提出，是媒體刻意曲解，會透過臉書回應跟澄清，也支持高嘉瑜後續澄清說法。

蔡適應說，各式各樣疫苗都是為了國人施打迅速，建構國家安全疫苗保護網，讓人民免於疫情，後來高嘉瑜在黨團內部群組有提到媒體刻意曲解，只拿某一句造成不公平，會透過臉書回應跟澄清，黨團支持後續澄清說法，通過緊急授權疫苗保護國人安全，才是最重要，打疫苗能不能出國不是重點，而是能不能保護，才是推動國產疫苗的目的。

立委高嘉瑜上週在政論節目上表示，對於打高端的人而言，需要補打其它國際認證疫苗，如此造成大家的不便，政府應該道歉。陳時中則回應，「這沒有什麼要道歉的」。引發關注。

高端疫苗 高嘉瑜 蔡適應

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