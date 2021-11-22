台美經濟繁榮夥伴對話不談萊豬 明日會後將說明內容

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將在美國時間22日、台灣時間23日上午登場，經濟部長王美花今（22）日表示，將討論供應鏈、數位經濟、5G等議題，但不會談到萊豬議題，明日會後將再說明。

第二屆EPPD美方將由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）代表，台灣代表則包括王美花、科技部長吳政忠，以及外交部等部會官員。王美花今日於立法院經委會會前受訪時強調，EPPD是產業策略談判，不是與美國貿易代表處（USTR）的會談，因此不會談到萊豬的議題。

王美花表示，EPPD將會談經濟戰略合作，例如應鏈、數位經濟、5G、共同對抗經濟脅迫等相關議題。

王美花也談到國際上許多國家試圖用高額補貼吸引半導體投資，她指出，台灣是全球生產供應鏈跟生態系最完整的國家，這也是為什麼台積電先進製程要留在台灣加碼投資。她表示，政府要做好的就是協助各項投資的事項，如基礎建設的完整，包括水電供給都要提早好幾年做準備，政府也一直提到「穩定供電」，是讓所有民生產業、特別是半導體產業可以在台灣持續發展的原因。