藍委揭 外交部預算「向日索償慰安婦補償費」遭刪除

立法院外交國防委員會今審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。國民黨立委陳以信質疑，外交部亞太司在今年預算中，竟然把協助向日本索償「台籍慰安婦受害人補償費」字眼全部刪除掉。

陳以信表示，他要請問外交部長吳釗燮，是因為慰安婦補償費拿到了所以政府不再出面做這事？還是嫌「慰安婦」三個字太刺激，吳釗燮不敢得罪「親愛大哥哥」，為討好日本而自己設限拿掉呢？

陳以信質疑，蔡政府轉型正義喊這麼大聲，為何慰安婦阿嬤的轉型正義不重要？為何蔡政府不敢為阿嬤們爭口氣？為何連「慰安婦」三字寫在預算書，蔡政府都嫌看了礙眼，而欲除之而後快？

陳以信說，蔡英文選總統之前曾公開保證，當選後要積極向日本提出向台籍慰安婦道歉及補償之事，結果上任後光說不做，現在不只政府預算要砍掉，連「慰安婦」字眼都一筆抹掉，請蔡總統捫心自問，「妳這樣做，對得起現唯一在世的慰安婦阿嬤嗎？對得起小桃阿嬤蓮花阿嬤和其他慰安婦阿嬤在天之靈嗎？」