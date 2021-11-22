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國民黨籌設駐美代表處 朱立倫計畫明春訪美
國民黨國際部主任黃介正指出，即將展開籌備駐美代表處，並安排主席朱立倫明年春季訪美行程；在朱立倫訪美後，國民黨規畫每一兩個月會有一團訪美，「華府會看到國民黨的團，應該很頻繁」。
國民黨國際部副主任黃裕鈞將於月底赴美，黃介正說，黃裕鈞將任駐美代表處主任，到任優先工作事項包括設立辦公室，拜會美國政府、國會、智庫，聯繫僑界，以及主席出訪各項安排。
關於朱立倫是否仍計畫明年一月訪美，黃介正表示，需考慮返台防疫規定、美國友人行程、天氣等多個因素，尚不確定月分，但預計明年春天會訪美，且將安排訪美東、美西等多個地點。
國民黨籌備駐美代表處之際，民進黨駐美處傳人事異動，現駐美處副主任由外交部長吳釗燮之子吳迪擔任，他將於年底離任；至於誰接任副主任，民進黨駐美處主任彭光理（Michael Fonte）說，目前沒有後續安排。
彭光理說，期待國民黨在美設立代表處，藍營將有機會解釋其在兩岸和國內議題的立場，相信美國政府官員會樂見此事，他自己評論國民黨時也能有更多背景可參考。
黃介正則說，國民黨到華府設立代表處，不是為了與民進黨對打，比賽誰比較親美，而是要向美國說明國民黨的故事與政策；國民黨知道美國利益就是台海的和平與穩定，「追求台海和平與穩定，我們認為國民黨是最佳選擇」，這方面國民黨可以比任何黨做得更好。
民眾黨幹部表示，黨主席、現台北市長柯文哲未來卸任後，若失去市府資源，可能減少許多與美方互動機會，以民眾黨的財力也不可能成立駐美辦事處，若柯文哲要攻總統大位，這將是一大隱憂。
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