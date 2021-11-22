高嘉瑜台南推廣菱角 意外自爆自己一個小時價碼

民進黨立委高嘉瑜近日來到台南官田與在地綠委郭國文合作拍影片，推廣產地菱角。兩人不僅實際下到田裡體驗採菱角，還進行3分鐘的採菱角比賽，問到採菱角一天多少工錢時，高嘉瑜更自曝，自己上電視一小時就有3000多元。

下田採菱角時，郭國文笑稱，自己這身手，明天官田農會在請人手的時候就可以去應徵了；一旁的農會總幹事林定億說，不用應徵，最近很缺工。郭國文再問，採菱角一小時工錢多少？林定億回，一天1500元，一天大概採8、9個小時。

正當郭國文嘆採菱角不好賺時，高嘉瑜邊採菱角邊笑說，「我上電視，一個小時就3000多」。郭也附和地說，「她這樣隨便講講，就有三千多可以賺」。

最終採菱角比賽結果，高嘉瑜以40顆險勝郭國文的38顆，高也現場獻唱一首「心花開」，表達對菱角田的支持，希望大家也都能一起來支持，一起「心花開」。