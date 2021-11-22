高嘉瑜台南推廣菱角 意外自爆自己一個小時價碼
民進黨立委高嘉瑜近日來到台南官田與在地綠委郭國文合作拍影片，推廣產地菱角。兩人不僅實際下到田裡體驗採菱角，還進行3分鐘的採菱角比賽，問到採菱角一天多少工錢時，高嘉瑜更自曝，自己上電視一小時就有3000多元。
下田採菱角時，郭國文笑稱，自己這身手，明天官田農會在請人手的時候就可以去應徵了；一旁的農會總幹事林定億說，不用應徵，最近很缺工。郭國文再問，採菱角一小時工錢多少？林定億回，一天1500元，一天大概採8、9個小時。
正當郭國文嘆採菱角不好賺時，高嘉瑜邊採菱角邊笑說，「我上電視，一個小時就3000多」。郭也附和地說，「她這樣隨便講講，就有三千多可以賺」。
最終採菱角比賽結果，高嘉瑜以40顆險勝郭國文的38顆，高也現場獻唱一首「心花開」，表達對菱角田的支持，希望大家也都能一起來支持，一起「心花開」。
採完菱角，郭國文和前民進黨台南市黨部執行長蔡麗青一起介紹三道菱角特色料理，分別是菱角魚丸湯、菱角排骨湯和菱角咖哩。郭國文表示，吃菱角不只為了吃，還有保護有菱角鳥之稱的水雉，因為越多人吃菱角，菱角鳥才有棲息的地方，歡迎大家趁著9到12月的菱角季，趕快來官田嚐嚐當季最新鮮的菱角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言