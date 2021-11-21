獨／媚日？外交部預算案删台籍慰安婦對日求償項目遭批

表達對日軍二戰時期在台不義強徵慰安婦的憤怒與立場，政府透過外交部歷年均編列有「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」相關預算，豈料明（111）年外交部預算案中，竟刪除為慰安婦爭取權益的字樣。

國民黨立委陳以信批評，預算案中「補助民間團體辦理索償經費」的說法，非但無法涵蓋「台籍慰安婦受害人」補償費，「只有民間，沒有政府」，顯示政府為受害慰安婦對日求償的立場已然鬆動，這是一件錯誤。

他進一步表示，蔡政府宣稱追求轉型正義，不應放棄對日爭取受害者的權益，則形同對台灣人不正義，對不起這些當年受害的台灣慰安婦。

但民進黨立委羅致政表示，預算案文字的轉變不盡然即代表政府政策有所轉變，而台日關係面向多元，相信外交部在預算審查時會作解釋。

民進黨立委蔡適應也表示，在亞洲其他國家對慰安婦議題持續對日求償，我國態度不應有轉變，應協助台灣的受害者索償。

外交部過去在年度預算案編列有協助「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」，今（110）年還保有相關追償所需預算，但今（111）年同一預算項下，這項「台籍慰安婦受害人」追償業遭取消，成為「補助民間團體辦理索償經費」。

這項預算是外交部年度「協助其他各項國際交流活動」預算，111年額度4億9588萬3000元，較今年多出1千萬元。負責日本業務的亞東太平洋司今年還明列有「向日本索償各項債權及『台籍慰安婦受害人』補償費」，今年敏感的「台籍慰安婦受害人」補償費「描述」，全遭刪除。

日本在二戰時期強徵台灣慰安婦上戰場，馬政府時期曾全力支持婦團協助慰安婦對日求償，但並不順利，在日判決始終不利我方，但政府持續補助婦團爭取對日求償。去年外交部預算中仍見爭取「台籍慰安婦受害人」補償費字樣，明年預算案中卻被刪除。

但外交部表示，外交部111年預算項目「補助民間團體辦理索償活動經費」，是整合各項對日本求償相關經費名目的統稱，實際內容仍包含辦理慰安婦、台籍日本兵及對日債權等歷史求償案件。

外交部說，關注維護慰安婦及台籍日本兵權益一直是外交部重要業務，也已經多次補助相關團體赴海外進行活動宣傳、喚起國際重視。外交部今後將持續補助相關民間團體活動，提升國際社會對此案的關注。