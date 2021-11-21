【即時短評】修憲複決趕不上明年大選 又是虛晃一招？

修憲議題從本屆立法院以來，只聞樓梯響，直至蔡總統在國慶談話後，執政黨團才又動起來。若要明年9合一選舉併辦修憲複決，依照時程推估，必須趕在明年3月29日前完成修憲案公告。但如今能否來得及，藍綠態度保留；如果藍綠態度再不積極，修憲又是虛晃1招。

根據現行規定，立法院要通過修憲案，必須超過出席委員3/4決議，若無藍綠共識的提案，已可斷言將無疾而終；從這次各黨團端出的「修憲菜單」來看，唯一有共識的僅有下修18歲公民權，但耗費如此龐大的成本，朝野僅通過一項修憲案，民意能否接受？

目前朝野最大爭議部分在於廢除考監兩院，以及降低修憲門檻。國民黨主張維持五權憲法、為國家穩定也不宜調降修憲門檻，並針對權責相符困境，搬出閣揆同意權和總統應國情報告等項目。民進黨則著眼在總統交接空窗期等議 題，雙方各說各話，毫無交集。

再加上民眾黨立院黨團提出降低政黨補助款門檻、改採聯立制改善票票不等值現象；以及時代力量黨團主張調降不分區門檻至3%、立委增至156席等，光是公聽會、逐條審查，時程恐非常緊湊。

目前藍綠皆把重心放在12月18日公投宣傳，修憲議題被邊緣化，接下來的修憲委員會討論，能否有實質進展及共識凝聚，尚存未知數。完全執政的民進黨，當初把修憲喊得震天價響，如今態度轉趨曖昧；若趕不及明年9合一大選，要想寄望2024複決，只怕憲改工程又是一場空。