綠營看修憲 趕上2022綁選舉機會低 游盈隆估玩假的

國民黨立院黨團將提出修憲草案。隨著各黨團版本就位，修憲將進入立院審議階段，但綠營內部卻傳出因門檻過高與投票率等問題，有建議延後到2024年與總統立委選舉一起投票意見。民進黨人士更直言，在目前朝野對多數議題沒共識情況下，要趕在2022年就完成修憲，難度不低。

民進黨內不同意見主要聚焦兩點，首先是縣市長選舉投票率比全國性大選投票率低，質疑是否能衝過修憲高門檻；再者18歲公民權是目前朝野唯一有共識的項目，但目前民調顯示社會對該案接受度不高，即便立法院通過，公民複決也不一定過，需要更多時間宣傳。因此主張修憲案與2024年總統大選合併舉行，過關可能性會較高。

民進黨人士也指出，修憲議題是有朝野妥協空間的，例如增加立委席次民進黨不完全反對，對在野黨也有好處，是執政黨可用來和在野黨談判特定議題讓步的交換籌碼之一，但目前並無相關討論，藍綠修憲方向各唱各的調，要在明年就有修憲成果並不樂觀。

民進黨團總召柯建銘表示，18歲公民權是蔡英文總統選舉重要政見，2022年地方首長選舉一定要推動，且若要再拖2年，在野黨恐怕會不耐，容易被小黨用延後修憲來攻擊民進黨。但柯也說，修憲投票門檻要超過900萬票，實在非常高，就算綁2022年地方選舉，也沒那麼容易通過。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，就算撇除掉投票門檻問題，從政治現實面來看，執政黨推修憲是能得分的，公投後緊接著2022年選舉將至，國民黨不可能在這時間點讓民進黨輕易獲得政治紅利，因此在多數修憲議題上與民進黨不同調，技術性杯葛是可預期的結果，評估這回民進黨提2022年修憲恐又是一次「玩假的」。

民進黨團修所提的憲案草案中，監察權將改歸司法權體系，不只國民黨反對，監察院內部對此安排也看法不一。有監委肯定，至少比將監察權給立法院來得妥適；但也有監委示警，石木欽案盤根錯節的司法人員醜聞能被揪出，正是因為監察權獨立行使，若改歸司法權，未來能否公正調查自己人，令人質疑。