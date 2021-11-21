快訊

桃園紙雕家3刀刺死超商店員 檢方聲請羈押禁見

娃娃音始祖切20顆腫瘤 「比10年前強」近況超驚人

店員遭刺死 國民黨轟：蔡英文顧當網紅忘記自己是總統

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委凌濤。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委凌濤。圖／國民黨提供

針對桃園市超商店員勸導客人戴口罩遭刺死憾事，國民黨文傳會主委凌濤今晚抨擊，蔡英文總統第一時間在臉書，竟只關心偕同民進黨政務官的政治行程，一向最會震怒，把「社會安全網」掛在嘴邊的執政黨，是活在平行時空嗎？民進黨蔡英文主席，「難道妳玩到忘記自己是總統？」

凌濤指出，今年來超商店員因為提醒防疫，而遭受攻擊事件屢見不鮮。屏東超商女店員挖眼案仍歷歷在目，但當天蔡總統卻只關心她的「IG破90萬人追蹤」；到今天又發生店員只因提醒戴口罩就被無情殺害，蔡總統又只記得民進黨自家的合體政治行程，「請問妳到底是網紅還是總統？」

「民眾要得到總統關愛的眼神真難！」凌濤抨擊，近期發生的憾事中，高雄城中城、高雄虐童案、虎豹潭溺水案等事件，蔡英文的發言積極度，遠不及「小英總統支不支持三色豆」、總統新成立的Podcast節目等一些自我感覺良好的文章。

凌濤指出，民進黨這種不顧民怨的態度，恐怕已經貫徹全黨，還記得高雄城中城大火，民進黨立委邱議瑩第一時間也是關心「挺3Q反罷免」，而非重大災害的傷亡狀況，全黨上下離譜至極。今日全國治安事件頻傳，民眾怒吼「蔡總統不要整天四個不同意！」民眾夠大聲了嗎？當人民發聲第一時間卻被強力驅趕濺血，蔡總統聽到了嗎？

凌濤指出，當民進黨大聲疾呼「國家安全、社會安定、人民安心」，甚至是「建構社會安全網、築起保護傘」，如今全成了一張張空頭支票，在民進黨執政底下，超商店員竟然都成了高風險行業？重大事件受害者與家屬又何其無辜、又要到何處尋求公平正義呢？

民進黨 凌濤

延伸閱讀

「把他趕出去！」羅智強大酸：蘇貞昌蔡英文民主真的好包容

蔡英文爆他三更半夜煩總統 陳其邁：好些部會首長也是

影／當年立碑寫下「藻礁永存」現卻不認帳 朱立倫：蔡英文可能有2個

吳釗燮稱兩岸緊張 國民黨：戳破蔡英文的「四個堅持」

相關新聞

店員遭刺死 國民黨轟：蔡英文顧當網紅忘記自己是總統

針對桃園市超商店員勸導客人戴口罩遭刺死憾事，國民黨文傳會主委凌濤今晚抨擊，蔡英文總統第一時間在臉書，竟只關心偕同民進黨政...

發言人加入團隊即遭爆料 顏寬恒：栽贓抹黑法院見

台中立委補選參選人顏寬恒競總發言人張禹宣遭指控在國外出訪期間「公然尿尿」，另1名發言人白喬茵表示怕會被爆料。顏寬恒今天表...

海峽論壇國民黨規劃朱立倫視訊交流 可望與汪洋對談

國民黨去年海峽論壇因央視主播李紅的「求和說」惹議，原先黨中央安排立法院前院長王金平出席最後破局。今年礙於防疫規定，國民黨...

又有超商店員勸戴口罩遭暴力犯罪 政府與業者不能再漠視第一線防疫風險

今（21日）天清晨，桃園1名超商店員勸導顧客戴上口罩，結果店員被惱怒顧客持刀刺死，而這已經是從9月底的屏東超商挖眼案以來的第四起勸導戴口罩引起的暴力事件。戴口罩被指揮中心視為防疫的重要手段，但勸導戴口罩背後隱藏的防疫風險，卻只能由手無寸鐵的超商店員獨自承擔，最近兩個月的這4件勸導戴口罩的暴力事件，已經造成超商店員1死3傷，政府與相關業者應正視這個問題，防疫之餘也要兼顧相關風險。

外交部：加入CPTPP是當前經貿戰略重要目標

立法院明天將審查外交部111年度預算，外交部書面報告指出，加速完成跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會工作是台灣目...

黎智英獲頒新聞自由獎 游錫堃：牆外對他的肯定

香港壹傳媒創辦人黎智英獲2021年格溫·艾菲爾新聞自由獎。立法院長游錫堃今天表示，頒獎也證明了自由民主世界的人們，一直沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。