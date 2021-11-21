店員遭刺死 國民黨轟：蔡英文顧當網紅忘記自己是總統

針對桃園市超商店員勸導客人戴口罩遭刺死憾事，國民黨文傳會主委凌濤今晚抨擊，蔡英文總統第一時間在臉書，竟只關心偕同民進黨政務官的政治行程，一向最會震怒，把「社會安全網」掛在嘴邊的執政黨，是活在平行時空嗎？民進黨蔡英文主席，「難道妳玩到忘記自己是總統？」

凌濤指出，今年來超商店員因為提醒防疫，而遭受攻擊事件屢見不鮮。屏東超商女店員挖眼案仍歷歷在目，但當天蔡總統卻只關心她的「IG破90萬人追蹤」；到今天又發生店員只因提醒戴口罩就被無情殺害，蔡總統又只記得民進黨自家的合體政治行程，「請問妳到底是網紅還是總統？」

「民眾要得到總統關愛的眼神真難！」凌濤抨擊，近期發生的憾事中，高雄城中城、高雄虐童案、虎豹潭溺水案等事件，蔡英文的發言積極度，遠不及「小英總統支不支持三色豆」、總統新成立的Podcast節目等一些自我感覺良好的文章。

凌濤指出，民進黨這種不顧民怨的態度，恐怕已經貫徹全黨，還記得高雄城中城大火，民進黨立委邱議瑩第一時間也是關心「挺3Q反罷免」，而非重大災害的傷亡狀況，全黨上下離譜至極。今日全國治安事件頻傳，民眾怒吼「蔡總統不要整天四個不同意！」民眾夠大聲了嗎？當人民發聲第一時間卻被強力驅趕濺血，蔡總統聽到了嗎？

凌濤指出，當民進黨大聲疾呼「國家安全、社會安定、人民安心」，甚至是「建構社會安全網、築起保護傘」，如今全成了一張張空頭支票，在民進黨執政底下，超商店員竟然都成了高風險行業？重大事件受害者與家屬又何其無辜、又要到何處尋求公平正義呢？