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拒出席同舟大會師表不滿？ 黃呂錦茹：台南宣講公投

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨黃復興黨部上午在國父紀念國舉辦「同舟大會師」黨慶活動，台北市黨部主委黃呂錦茹未出席，被解讀是不滿「同舟計畫」消極抵制。黃呂下午澄清，今天上午早就排定到台南參加中華民國青溪婦女協會活動，相關解讀並非事實。

黃呂錦茹表示，她目前除擔任國民黨台北市黨部主委外，也是中華民國青溪婦女協會理事長，今天上午早就排定參加青溪婦聯所屬的台南支會活動，並為年底的公投案宣講，也是配合黨的政策，活動現場中常委陳宗興也有參與。

黃呂錦茹說，今天上午在國父紀念館的「同舟大會師」黨慶活動的主辦單位是黃復興黨部，而非台北市黨部，她也不知道有誰會應邀出席；而她雖因早排有行程要南下，仍有請市黨部同仁出席參與，外界無須過度解讀。

北市 國民黨 同舟計畫

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