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黎智英獲頒新聞自由獎 游錫堃：牆外對他的肯定

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
黎智英。新華社
黎智英。新華社

香港壹傳媒創辦人黎智英獲2021年格溫·艾菲爾新聞自由獎。立法院長游錫堃今天表示，頒獎也證明了自由民主世界的人們，一直沒有忘記、沒有放棄關心、鼓勵、支持在極權高牆內的人們。

游錫堃今在臉書以「牆外永不放棄的關懷與鼓勵」為題發文指出，美國「保護記者委員會（CPJ）」日前頒發「新聞自由獎」給香港民主鬥士黎智英，他有很深的感觸。

游錫堃表示，黎智英具英國國籍，有100個理由可以選擇離開香港，但是他留下，面對強權不畏不懼，堅持為民主奮鬥而被判刑入獄，失去自由。如今，CPJ頒給他這個獎，是代表「牆外」對他的肯定。

游錫堃說，就像最近令他深受感動的一首歌「牆外」，這是鬼才創作歌手黃明志譜寫編導的。MV中溫柔地傳遞自由民主世界的人，對高牆內人們的關懷，身在牆內的中國女歌手小花也唱出對自由、民主、人權的嚮往，企望有朝一日能與牆外人們一起自由飛翔的心聲。

游錫堃說，黎智英的情操跟「牆外」這首歌一樣，都深深感動全世界嚮往自由民主的人們，如一盞盞的燈，為牆內的人們點亮希望。「所以，請不要放棄、不要灰心，大家會一直等你，真心希望未來，一起悠遊自由民主的天地。」

游錫堃 黎智英 香港

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