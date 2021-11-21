蔡英文爆他三更半夜煩總統 陳其邁：好些部會首長也是

蔡英文總統昨天在高雄出席民進黨南部百工百業公投說明會，指「有一個人三更半夜也來煩總統」，稱讚高雄市長陳其邁認真做事態度。陳其邁今天參加洲際飯店開幕時說，很多事直接溝通比較快，其實不只煩總統，好些部會首長他也是拿起電話就打。

蔡總統昨天說，「在高雄有一個人不怕被刁難、不怕嫌，爭取到了台積電到高雄投資」，點出那個人就是陳其邁。她指陳做過行政院副院長，對於爭取預算等事情了然於胸，「有時候三更半夜也來煩總統、總統一面罵他、一面寫筆記，其邁交代的總統都有爭取到」。

「總統會爆料！」陳其邁表示，常常很多事情直接溝通比較快！重大建設案碰到瓶頸、困難時，要請總統幫忙，該爭取的都不會放過。其實不只煩總統而已，像美花部長、蘇院長、副院長等，常常電話拿起來我就打！因為自己也有點兒年紀，忙忘記，所以「緊緊緊」，有事情、碰到問題就要馬上解決。

陳其邁說，台積電決定投資高雄的過程，對於這種重大投資案當然要加快腳步，很多事情都是想整套的，台積電來，其他的材料、零組件、設備廠商也要一起來。於是要跟經濟部協調，請總統、比較熟的總統、院長、副院長幫忙，部會協調。

陳其邁透露，台積電投資高雄案已經運作半年以上，中央和地方每周或隔周都定期開會，解決水、電等各種問題，才能如期在明年順利動工建廠。