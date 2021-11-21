顏寛恒陣營提國家機器 林靜儀：韓國瑜講過也沒證實

中二選區立委補選參選人顏寛恒父親顏清標在龍井的一筆土地，藉由法拍方式，最後由顏寛恒標下，被批像是假法拍，真逃贈與稅，顏寛恒的發言人白喬茵表示，中華民國台灣法規和稅務機制非常健全，有任何不法事情，歡迎國家機器動起來查，顏家也會配合到底；立委補選參選人林靜儀今天受訪時說，這和國家機器有什麼關係，而且「國家機器」這個詞在高雄市前市長韓國瑜時曾經講過，講了半天沒有證實。

媒體問她，最近拜票行程與對手顏寛恒常重疊，林靜儀說，在這個選區最近大活動彼此有可能會遇到，她辦公室一貫態度是，如果拜訪對象願意讓她們公開行程，都會公開讓媒體和地方民眾知道在哪裡，這是她們的基調，因為選舉過程應該要面對民眾，論述和溝通的也是民眾，而對方如何安排行程，這要問對方。

林靜儀說，今天到沙鹿區參加這場活動，是新住民姐妹的活動，她2014在民進黨婦女部時，婦女部已在做新的新住民姐妹參政活動，包括邀請新住民姐妹到民進黨中央黨部拜會，和新住民姐妹政治參與活動，這是民進黨一直希望政治上更多人參與。

她說，新住民姐妹到台灣，成為新的台灣人，也會知道或想要從政，她最近和中部新住民聊到，新住民母國法律和台灣法律不同，也和新住民立委羅美玲談到新住民的課程或法律協助，讓新住民也能在台灣得到足夠資訊，不致被詐騙或受影響。

另外有人提到，高齡化社會長照資源，沒有特別針對家中有新住民姐妹家庭，長照基金也可協助家中有需要長照資源的新住民姐妹，這都是她正在規劃，未來希望可以做的事。

賴清德今天也到場力挺林靜儀，他說林靜儀曾協助爭取新住民權益，她是大家的好姐妹，她專長在產房，不在房產，大家都知道，她接生7000多名嬰兒，土地沒有7000多筆，她就是這麼平易近人。