影／美國萊豬影響台灣經濟 賴清德：已被操作成政治問題

拜習視訊峰會隔日,拜登總統到新罕布夏州行程兩度對台灣議題發言,第一次說「它是獨立的,他自己做決定」。這話被解讀成美國認定台灣是獨立國家,1小時澄清,他說他之前是說,「是他們(做決定)而不是我們」(they, not us),我們不鼓勵獨立,我們鼓勵他們依台灣關係法的要求行事,這是我們在做的,「讓他們自己下決定」(let them make up their mind),然後說period(句號,意思是就這樣,沒別的了)。...

2021-11-21 12:45