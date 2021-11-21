影／美國萊豬影響台灣經濟 賴清德：已被操作成政治問題

「Women政進步 向妳報進度」民進黨婦女部全國巡迴座談會今天台中場在沙鹿區舉辦，副總統賴清德到場主講4個公投案，他向在場新住民女性說，要關心美國萊豬進口問題，現場的新住民都是一家之主，或一家之煮，這個議題對台灣很重要。

他說，因為台灣經濟立國，外銷導向發展經濟，企業生產的產品不能遇到太大約束，美國萊豬進口，政府已做到健康把關工作，我們應按照國際規範，推動國際貿易，如果我們今天再停止，國際社會會認為台灣不願意接受國際貿易組織的規範，就不能和美國進一步發展經貿關係。

賴清德表示，美國萊豬議題對台灣經濟影響很大，對孩子未來也有深遠影響，大家會問，美國食品和萊豬，政府做了什麼健康把關，政府有做三層把關，根據國際食品法典規定，標準是世界一流科學家研究出，超過標準就不能進來，第二關讓大家有自由選擇機會，大盤到一般零售店都要公布，用什麼豬肉，不想吃就不會吃到，第三關是台灣人買豬肉都到菜市場，這是台灣習慣，買溫體豬肉，而且美國萊牛進口到台灣已8到9年，吃萊牛不會有問題，卻說吃萊豬有問題，顯然是刻意講的。

他說，萊豬不是食品安全議題，已被操作成政治問題，如果大家不了解投贊成票，就擋掉台灣未來國際貿易這條路，對台灣和我們的孩子影響深遠。

藻礁公投問題，賴清德說藻礁本來就要保護，這個公投案沒有講清楚，政府有做好種種保護配套措施，建設面積已縮小到十分之一，也沒有再填海造陸，天然氣碼頭本來要作在岸邊，現在退到1200公尺外，可以保護藻礁，開發單位中油已和專家學者合作做生態保育工作，生態已受保護，桃園發電廠已蓋好，機組安裝好，正等天然氣第三接收站蓋好，到國外買回的天然氣可以進到桃園電廠，預計二年，桃園電廠可以發電，一年發電1371億度的電，如果不讓發電，台灣未來會缺電，因為很多企業回台灣投資，如果沒有天然氣發電，台中燃煤火力發電廠就無法降載，空氣品質就無法改善，關係到中部民眾生活。

賴清德說，世界第26屆氣候變遷大會剛開完會，要求世界各國減少燃煤發電，如果沒減少，要被課碳稅，比關稅還要高，如果台灣企業要被課關稅和碳稅，未來無法和別人競爭。

賴清德表示，核四是老爺車，停停蓋蓋已22年，台灣法律規定，遊覽車超過12年就不能載客，因為安全顧慮，影響更大的核能發電廠22年還要重新再來，這是在開玩笑，絕對不能支持；另外公投綁大選，上次九合一選舉，台中公投可領10張票，結果下午4點開票時間到，還有很多人在投票，造成混亂，因為公投和選舉一定要分開投，政府才有機會說明公投目標，大家才能發揮主人權利投公投票；他強調，4個公投，關係到台灣走入國際，和未來生存發展，如果通過，國際社會會看不清台灣為何走回頭路。