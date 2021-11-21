中正紀念堂轉型 李永得：一步步規畫討論中

促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，建議移除蔣介石銅像，文化部長李永得當時受訪曾說，中正堂轉型正義須具備兩個「完備」，一是歷史評價完備，二是法制程序完備。李永得今天在高雄出席前總統陳水扁的廣播節目，對於「目前的契機、社會氛圍等配套條件成熟了嗎？」的提問，他說，這要一步步來，目前還在規畫、討論中，

李永得今年9月間在廣播節目受訪時說提到，蔣介石的歷史評價，至今仍見仁見智、有功有過。不管什麼評價，都須經過司法認定才能成為公權力執行的依據。李當時也說，促轉會日前提出的方案並非最終方案，只是提給行政院的建議方案，當前最重要工作應是調查，文化部將展出蔣介石檔案，包括他在白色恐怖期間親批的文件。