中正紀念堂轉型 李永得：一步步規畫討論中
促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，建議移除蔣介石銅像，文化部長李永得當時受訪曾說，中正堂轉型正義須具備兩個「完備」，一是歷史評價完備，二是法制程序完備。李永得今天在高雄出席前總統陳水扁的廣播節目，對於「目前的契機、社會氛圍等配套條件成熟了嗎？」的提問，他說，這要一步步來，目前還在規畫、討論中，
李永得今年9月間在廣播節目受訪時說提到，蔣介石的歷史評價，至今仍見仁見智、有功有過。不管什麼評價，都須經過司法認定才能成為公權力執行的依據。李當時也說，促轉會日前提出的方案並非最終方案，只是提給行政院的建議方案，當前最重要工作應是調查，文化部將展出蔣介石檔案，包括他在白色恐怖期間親批的文件。
李永得今天上午在高雄出席前總統陳水扁主持的廣播節目，李永得是陳水扁執政時期的客委會主委，「長官訪問部屬」成為有趣畫面。李永得是綠營資深的政務官，離開客委會後，從客委會進軍文化部，阿扁稱讚李永得執掌的文化部是重中之重，李永得堪稱是首席部部長。
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