影／金萬石馬拉松 蔣介文封王歷次最佳 蔡昀軒封后
2021新北市萬金石馬拉松今天開跑，來自台中的「黑色閃電」蔣介文，最後擺脫爭取萬金石3連霸的「印帝」周庭印追趕，以2小時26分29秒贏得冠軍。女子組冠軍為蔡昀軒，成績為2小時58分57秒。
新北市萬金石馬拉松今晨6點30分鳴槍開跑，男子組前3名及成績分別為蔣介文2小時26分29秒、周庭印2小時28分48秒、陳洪龍2小時32分54秒。女子組前3名及成績分別為蔡昀軒2小時58分57秒、楊喬筑3小時7分20秒、蔡佳貞3小時7分55秒。
主辦單位表示，周庭印連奪2018、2019萬金石馬拉松冠2軍，這項賽事去年停辦，今年再次登場。周庭印爭取3連霸，最後敗給蔣介文鎩羽而歸。
蔣介文今年在萬金石馬拉松封王，創下歷次參加萬金石最佳紀錄。蔣介文這一戰贏得並不輕鬆，直到近終點路段才擺脫周廷印追趕。
蔣說，感謝新北市政府舉辦這場優質賽事，今天天氣炎熱，挑戰性很高；路線高低起伏，逆風跑起來很吃力。他盡力了，終於如願拿到冠軍。
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