邱議瑩要下廚招待 阿扁：這是最有誠意的
前總統陳水扁今廣播節目專訪政壇夫妻檔李永得、邱議瑩，李永得現為文化局長、邱議瑩則為民進黨區域立委。兩人下節目後接受聯訪表示，很快就會辦桌請阿扁，邱議瑩說，如總統不嫌棄，自己可以親自下廚招待，阿扁笑說，這是最有誠意的。
被問起李永得在家會不會幫忙做家事，邱議瑩秒回，「不會」。李永得笑說，「啊！這個心電沒有感應！加減有做啦！」阿扁也馬上打圓場說，「加減有做啦，跟我一樣啦！」李永得說，多少有做啦！不可否認。三人也因此笑成一團。
李永得說，今天上節目還是滿緊張的，「像是跟老闆報告，總統訪問部屬好像怪怪的」，雖現在與阿扁不再是部屬關係，但這裡（指著心臟）還是覺得緊張，但後來訪問其實心情很輕鬆。阿扁則說，今天專訪氣氛融洽，非常開心，「大家都是朋友，我相信沒有長官、部屬的問題，其實緊張的是我。」陳水扁認為，不管什麼嚴肅的議題，來到自己的節目都是輕鬆談論。
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