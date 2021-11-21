邱議瑩要下廚招待 阿扁：這是最有誠意的

前總統陳水扁今廣播節目專訪政壇夫妻檔李永得、邱議瑩，李永得現為文化局長、邱議瑩則為民進黨區域立委。兩人下節目後接受聯訪表示，很快就會辦桌請阿扁，邱議瑩說，如總統不嫌棄，自己可以親自下廚招待，阿扁笑說，這是最有誠意的。

被問起李永得在家會不會幫忙做家事，邱議瑩秒回，「不會」。李永得笑說，「啊！這個心電沒有感應！加減有做啦！」阿扁也馬上打圓場說，「加減有做啦，跟我一樣啦！」李永得說，多少有做啦！不可否認。三人也因此笑成一團。