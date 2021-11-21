客家族群地位提升 李永得：從隱性到勇於表態

文化部長李永得是綠營資深政務官，從客委會主委轉任文化部長，客委會服務期間，扛起發揚客家文化重任，他說，因為國家力量及政策支持，客家人從隱性、壓抑的族群走向顯性，敢勇於表態「我是客家人」。

李永得出身高雄美濃客家庄，曾任報社記者、總編輯與社長，也曾在海外辦報，不論平面、電子媒體都有豐富資歷。他在擔任記者時，曾率先前往中國大陸採訪，敲開政治冰牆，記錄兩岸威權統治，也見證台灣民主轉型，那段勇闖對岸的歷程，被視為媒體先鋒，後來從媒體轉任政務官。