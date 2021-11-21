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同舟計畫遭黨內反彈 朱立倫未回應爭議強調總目標不變

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫上午參加「建黨127週年黨慶：黃復興『同舟大會師』」活動。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫上午參加「建黨127週年黨慶：黃復興『同舟大會師』」活動。記者劉宛琳／攝影

國民黨主席朱立倫上午參加「建黨127週年黨慶：黃復興『同舟大會師』」活動，對於同舟計畫將遭黨紀處分或退黨者處分年限減半，引發黨內反彈。朱立倫受訪時，未正面回應任何爭議，僅強調回娘家的同舟計畫總目標不變，目前推出一周已有超過2萬名黨員回家，盼大家能夠同舟共濟、團結一致。

對於北市黨部主委黃呂錦茹反對台北市議員鍾小平藉由同舟計畫回復黨籍。朱立倫表示，同舟計畫希望號召曾經加入其他政黨或曾經離開國民黨的人回到這個大家庭，到目前為止已經超過2萬新進黨員回家，盼用這樣的心情，大家能夠同舟共濟、團結一致。

前黨務高層通過電話認為同舟計畫作法不適當？朱立倫表示，同舟計畫總目標不變，從秘書長和各地黨部主委都在努力號召大家回來，才一個星期就號召2萬多人回來，會繼續努力。

他說，國民黨本來就是多元政黨，有多元聲音，但最後總目標是不變的，尤其年底公投，要用更多力量來匯集對抗鴨霸的民進黨，讓民進黨能夠知道謙卑的面對人民的力量。

對於國民黨立委蔣萬安本來要出席今天的黨慶活動，後來取消，是否是不想為同舟計畫來背書？朱立倫表示，應該不可能為了任何的個人理由，蔣萬安一定是有行程上的考量，一定是和國民黨站在同一個路線，希望全黨能夠團結，爭取更多黨員支持，打贏公投選戰。

對於怎麼看昨天在南部行政院長蘇貞昌的場子有人抗議被架走，反觀蔣萬安的場子被嗆，蘇卻反諷有人抗議，會不會覺得他民進黨雙標？朱表示，蘇貞昌和民進黨長期以來是已蠻橫、鴨霸出名，至於暴力的動作更是曾出不窮，從在野到執政都一樣，多聽一點民意的聲音，不是用反對的聲音就是對抗政府，不同聲音應該謙卑面對，不是用暴力、惡言相向，台灣是民主的社會不是獨裁的社會。

此外，對於海峽論壇是否在公投前舉辦，影響到公投？朱立倫說，最後時程還沒定案。強調對於兩岸所有民間的交流，尤其在文化、學術、宗教、體育和經貿議題上，國民黨是絕對支持的；兩岸多溝通透過對話交流，少一些衝突、對抗、誤解，絕對是對兩岸的和平、安全和繁榮有更多幫助。

同舟計畫 朱立倫 國民黨

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