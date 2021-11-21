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民進黨屏東選戰白熱化 最新民調透露關鍵「流量密碼」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／取自臉書
民進黨立委莊瑞雄。圖／取自臉書

民進黨通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，屏東採取初選，投入選戰的有立委莊瑞雄周春米鍾佳濱，根據最新民調顯示，選戰已逐漸白熱化，三人各有領先優勢，皆有專屬「流量密碼」，莊瑞雄在三人互比下支持度最高、周春米知名度最高，鍾佳濱則是在屏北地區支持度明顯領先其他兩人，黨內人士分析，公投過後，選戰會更熱，屆時民意變化應會更明顯。

根據11月份最新民調，詢問民眾「目前民進黨內，有可能會參選的縣長的有莊瑞雄、鍾佳濱和周春米，您最希望哪一位來做我們的縣長呢？（候選人出現順序隨機）」，亦即黨內三人互比支持度，莊瑞雄24.7%、周春米22.6%和鍾佳濱18.9%。

不過民調也看出，以選區交叉分析，鍾佳濱在屏北的支持度明顯領先周春米及莊瑞雄，未來能否迎頭趕上，端看能否拉抬屏南選區。

民調指出，在知名度方面，周春米60.3%、莊瑞雄60%和鍾佳濱57.4%，皆大幅領先國民黨參選人蘇清泉31.3%，且與9月份民調相較，三人知名度皆有成長，民進黨黨內初選漸趨白熱化。

民調顯示，從政黨傾向交叉分析，民進黨支持者有34.6%比例支持莊瑞雄，高於支持周春米23.8%和鍾佳濱22.1%；國民黨支持者則有36.2％支持周春米，比例大幅領先鍾佳濱22.7%與莊瑞雄10.9%。

民調結論指出，民進黨三位候選人知名度皆有成長，在三人互比狀況下，莊瑞雄領先，但仍落於統計誤差之內，勝負仍待觀察，且初選白熱化，9月份無法決定和不表態的選民大約占4成，逐漸降至11月份的3成4，未來民意應有所變化，須持續追蹤。

民進黨立委周春米。圖／取自臉書
民進黨立委周春米。圖／取自臉書
民進黨立委鍾佳濱。圖／取自臉書
民進黨立委鍾佳濱。圖／取自臉書

莊瑞雄 周春米 鍾佳濱

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