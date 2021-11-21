邱議瑩踹破法務部長門 岳父打給李永得：不接受退貨
前總統陳水扁主持廣播節目今天訪政壇知名夫妻檔李永得、邱議瑩。李是現任文化部長、邱是民進黨區域立委，兩人結褵10年，鶼鰈情深，兩人在節目上說「阿扁是最原始的媒人」，要找一天補請阿扁總統。邱議瑩曾踹破法務部長辦公室大門，兇悍形象引發話題，父親邱茂男曾打給李永得「我們家不接受退貨」，成為趣談。
2013年4月，不滿前總統陳水扁被悄悄移送台中監獄培德醫院，邱議瑩等10多位立委到法務部抗議，踹破前法務部長曾勇夫辦公室大門，怒嗆曾「孬種」，被法務部提告毀損等罪，後來法務部已向檢方聲請撤回告訴。
邱議瑩「恰北北」形象深植人心，李永得說，岳父邱茂男打給他說「我們家不接受退貨」，他堅定地告訴岳父，他很佩服邱議瑩的勇氣，覺得與有榮焉，李永得也說，面對不公義環境，「有時候需要一些不尋常手段來引起關注討論」，阿扁則說，這是民主化過程之一。
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