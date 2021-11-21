快訊

捷運三鶯線施工疏失釀3死2傷 新北市府重罰廠商84萬

無須靠藥物治療 專家一致推薦降血壓No.1飲食法

邱議瑩踹破法務部長門 岳父打給李永得：不接受退貨

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影

前總統陳水扁主持廣播節目今天訪政壇知名夫妻檔李永得邱議瑩。李是現任文化部長、邱是民進黨區域立委，兩人結褵10年，鶼鰈情深，兩人在節目上說「阿扁是最原始的媒人」，要找一天補請阿扁總統。邱議瑩曾踹破法務部長辦公室大門，兇悍形象引發話題，父親邱茂男曾打給李永得「我們家不接受退貨」，成為趣談。

2013年4月，不滿前總統陳水扁被悄悄移送台中監獄培德醫院，邱議瑩等10多位立委到法務部抗議，踹破前法務部長曾勇夫辦公室大門，怒嗆曾「孬種」，被法務部提告毀損等罪，後來法務部已向檢方聲請撤回告訴。

邱議瑩「恰北北」形象深植人心，李永得說，岳父邱茂男打給他說「我們家不接受退貨」，他堅定地告訴岳父，他很佩服邱議瑩的勇氣，覺得與有榮焉，李永得也說，面對不公義環境，「有時候需要一些不尋常手段來引起關注討論」，阿扁則說，這是民主化過程之一。

前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影
前總統陳水扁（右）主持廣播節目，今天主持政壇知名夫妻檔李永得（中）、邱議瑩夫婦。記者王慧瑛／攝影

邱議瑩 法務部 李永得

延伸閱讀

阿扁怨結婚沒被邀請 李永得、邱議瑩：再辦一桌請總統

政務官應酬都像陳時中這麼多？李永得：我自己很少

TCCF開幕 李永得舉「玻璃心」印證創意加科技力量

「玻璃心」NFT賣2400萬 李永得：反共比舔共更有市場

相關新聞

民進黨屏東選戰白熱化 最新民調透露關鍵「流量密碼」

民進黨通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，屏東採取初選，投入選戰的有立委莊瑞雄、周春米和鍾佳濱，根據最新民調...

邱議瑩踹破法務部長門 岳父打給李永得：不接受退貨

前總統陳水扁主持廣播節目今天訪政壇知名夫妻檔李永得、邱議瑩。李是現任文化部長、邱是民進黨區域立委，兩人結褵10年，鶼鰈情...

國民黨拋「同舟」沒喚回郭台銘 鍾小平拚罷昶「帶戰功」回黨

國民黨通過「同舟計畫」，讓遭到國民黨撤銷，開除黨籍，或主動退黨者，均可提前回到國民黨。在主動退黨的部分，最大咖的是2019年9月爭取國民黨總統提名失敗後，主動宣布退黨的鴻海創辦人郭台銘。據了解，郭台銘並無意願依此方案回國民黨；另一位2019年7月退黨的台北市議員鍾小平，下周遞件申請回復國民黨黨籍。鍾小平表示，回黨後要參選什麼，都聽黨主席朱立倫的指示。...

中正紀念堂轉型 李永得：一步步規畫討論中

促轉會日前提出中正紀念堂轉型方案，建議移除蔣介石銅像，文化部長李永得當時受訪曾說，中正堂轉型正義須具備兩個「完備」，一是...

影／金萬石馬拉松 蔣介文封王歷次最佳 蔡昀軒封后

2021新北市萬金石馬拉松今天開跑，來自台中的「黑色閃電」蔣介文，最後擺脫爭取萬金石3連霸的「印帝」周庭印追趕，以2小時...

邱議瑩要下廚招待 阿扁：這是最有誠意的

前總統陳水扁今廣播節目專訪政壇夫妻檔李永得、邱議瑩，李永得現為文化局長、邱議瑩則為民進黨區域立委。兩人下節目後接受聯訪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。