邱議瑩踹破法務部長門 岳父打給李永得：不接受退貨

前總統陳水扁主持廣播節目今天訪政壇知名夫妻檔李永得、邱議瑩。李是現任文化部長、邱是民進黨區域立委，兩人結褵10年，鶼鰈情深，兩人在節目上說「阿扁是最原始的媒人」，要找一天補請阿扁總統。邱議瑩曾踹破法務部長辦公室大門，兇悍形象引發話題，父親邱茂男曾打給李永得「我們家不接受退貨」，成為趣談。

2013年4月，不滿前總統陳水扁被悄悄移送台中監獄培德醫院，邱議瑩等10多位立委到法務部抗議，踹破前法務部長曾勇夫辦公室大門，怒嗆曾「孬種」，被法務部提告毀損等罪，後來法務部已向檢方聲請撤回告訴。