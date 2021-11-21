阿扁怨結婚沒被邀請 李永得、邱議瑩：再辦一桌請總統

文化局長李永得與立委邱議瑩夫妻檔今天至高雄接受前總統陳水扁廣播節目專訪。三人回憶從政趣事，更聊到邱議瑩與李永得的「辦公室戀情」。阿扁說，「自己想要抗議一件事，為什麼結婚時沒有請我去？」李永得、邱議瑩說，兩人是先公證，隔年才辦桌請客。但很不好意思沒有請總統，「我們要再辦一桌請總統，您是我們原始的媒人。」

邱議瑩出身於政治世家，阿公當過屏東市民代表會主席、也擔任過屏東市長；邱議瑩父親曾任總統府國策顧問、屏東縣議員等。邱議瑩27歲就任民進黨中常委，她說，大概是初生之徒不畏虎，台語就是不知死活，都是跟著前輩學習。

邱議瑩的名字是父親邱茂男取的，希望女兒未來也做議員，生出來第一個是女生，「我爸就把我取名為議瑩，代表的是議會的白玉」，邱說，自己從小就被爸爸訓練即席演講，家裡常有很多客人，爸爸就會說，邱議瑩妳站在那邊演講一下。

邱議瑩說自己8歲前是個嬌嬌女，但8歲後父親因美麗島事件入獄，家裡就完全轉變了，家裡、學校附近都有警察，「美其名是保護，其實也是監視」，邱議瑩也自此不再看童話故事書，而是看黨外雜誌，甚至投稿賺稿費。

陳水扁回憶道，2005年3月14日李永得擔任客委會主委，邱議瑩則任客委會副主委。阿扁笑稱，「你當時會不會覺得為何副主委是個大美女？你的感覺是什麼？」李永得說，當時壓力很大，過去在新聞界，也沒參與過選舉，「副主委知名度比主委高，大家都說副主委好，根本沒人理我。」

李永得說，邱議瑩絕對不是花瓶，很能幹、有執行力，「她可能覺得我把她當花瓶，但我沒有」。阿扁則笑說，兩人修成正果是近水樓台先得月。

三人談到夫妻檔趣事，李永得笑稱，到底有沒有辦公室戀情，這個不可考了，但真正成為牽手關係是在邱議瑩擔任立法委員的時候。

李永得曾說，邱議瑩是自己最大的貴人，改變自己的後半生。李永得說，自己認識邱議瑩前自己只會工作，不懂生活，個性也相當拘謹。但認識邱議瑩後，邱懂得生活，也相當開朗，讓自己也變得享受生活，更懂得生活情趣。

2011年開始忙選舉，會發現自己身體出狀況是因為李永得身體先出狀況，李永得有一晚暈眩，兩人至高醫急診。邱議瑩在照顧李的過程中，自己覺得自己的肚子愈來愈大，檢查後才發現肚子裡有水瘤。邱議瑩說，這大概是上帝要讓自己發現身體有狀況，才讓李永得先身體不適。

邱議瑩回憶自己發現罹癌的狀況，她說，李永得幫我決定就是要趕快開刀，「但我自己傻傻的」，投票完第二天我就開始化療了。邱議瑩化療掉髮後，直接理成光頭，她傳了一張光頭照給李永得，李永得還笑稱「妳是漂亮的滅絕師太」。

三人回憶邱議瑩踹破法務部的門，2013年，當時10多名民進黨立委不滿前總統陳水扁被移送台中監獄，到法務部要求時任部長曾勇夫出面說明，但曾勇夫不回應，邱議瑩直接踹門，還把木門踹破。

邱議瑩說，其實不是我厲害，是那門也老了，一踹就破了，「我只是想說敲門、講話都沒回應，試試看用腳踹能不能找到人。」後來邱議瑩獲不起訴。