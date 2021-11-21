【專家之眼】中菲南海衝突再起 台灣低調不語？

本月中旬，兩艘菲律賓補給船在南海南沙群島之仁愛礁附近海域遭三艘中共海警船攔截。中共海警船向菲船發射水炮，阻止了菲船執行運送補給品與食物給駐守在仁愛礁廢棄軍艦上菲國軍人的任務。

就此事件，中共、菲律賓，以及美國紛紛發表強硬官方聲明。鑒於中華民國政府主張南海諸島領土主權和水域內海洋權益，對此爭議、以及中、菲、美三方的聲明不該沒有回應。

菲律賓外長洛辛向中共駐菲大使與外交部表達菲國的「憤怒、譴責和抗議」。他指控中共海警船無權在仁愛礁海域執法，因為此礁屬菲律賓卡拉揚島群之一，且位於菲國專屬經濟海域內，依據《聯合國海洋法公約》，菲國享有主權權利與管轄權。

洛辛警告中共最好小心一點，並離開該海域，並指出菲方補給船具公務性質，如果受到武裝攻擊的話，依據1951年《美菲共同防禦條約》第四條規定，美菲將採取軍事因應行動。此外，洛辛也表示菲國將持續派船到仁愛礁執行補給任務。

美國國務院發言人的聲明力挺菲國立場，指責中共的執法行為升高了南海緊張衝突，威脅到區域和平與穩定，侵犯到依國際法在南海可確保行使航行自由的權利，以及破壞以規則為基礎的國際秩序。。

憶及2013年5月，中華民國外交部曾針對菲國派遣軍艦前往仁愛礁發表立場聲明，指出仁愛礁位處南沙群島，因此，任何國家無論以任何理由或方式予以主張或佔據，俱屬非法，我政府一概不予承認。

2016年7月，針對南海仲裁案裁決之公布，普上任的蔡英文政府發表聲明，強調「南海諸島屬於中華民國領土，我政府絕對會採取堅定行動捍衛國家領土以及相關海域權利。」雖然仲裁庭認定仁愛礁是低潮高地，位於菲國專屬經濟海域與大陸礁層，但菲律賓主張的水域與我有重疊，而卡拉揚島群也包括我南沙群島之部分領土主權。菲國外交部的聲明已明顯侵犯我南海權益，蔡政府為何不表態?

中共外交部發言人表示，此事件發生原因主要是菲國補給船未經中方同意，擅自闖入仁愛礁附近海域。中共海警船是依法執行公務，維護中共在南海的領土主權和海上秩序。就此聲明，台灣也沒有回應。

今年10月，蔡英文總統發表雙十演說，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的堅持。鑒於我與中共均主張擁有南海諸島之領土主權與海洋權益，如果中華民國與中華人民共和國是不隸屬，那麼台灣對仁愛礁海警執法衝突事件不表態就衍生互不隸屬此一堅持的矛盾。

此外，中共外交部表示，其海警船是依法執行公務。此法指的應該是包括中共的《領海與毗連區法》、《專屬經濟區與大陸架法》、《海警法》、以及《海上交通安全法》等。如果「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而南海諸島又是屬於中華民國的領土，且我對南海諸島之周遭水域享有主權、主權權利及管轄權，那麼蔡政府對中共外交部的聲明沒有反應就衍生國際法之默認與禁反言問題。

如果中共海警船依法可以阻攔菲國船隻運送補給品到南沙仁愛礁，是否在未來也可能採取行動阻止或切斷台灣船隻運送補給品到東沙島或南沙太平島？ 對中共內國法所稱「中華人民共和國管轄水域」，以及在南海所主張之執法管轄權範圍，台灣是反對？或默認接受？

蔡政府在南海問題上一貫採取低調作法，對仁愛礁海警執法衝突此事件不表態，不但沒有履行「採取堅定行動」捍衛南海領土以及相關海域權利所作的政治承諾，似乎也打臉「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的堅持。