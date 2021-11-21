孫大千：王美花說謊護美國利益 怎有臉領中華民國薪水

經濟部長王美花赴桃園公投宣講表示，萊豬進口攸關台灣加入CPTPP。前立委孫大千批評，身為經濟部長，用謊言維護美國利益，禁萊豬傷害台灣人民，建三接滅絕大潭藻礁，怎麼還有臉領中華民國政府的薪水。

孫大千指出，是否進口萊豬只是涉及了台美之間的雙邊貿易，和加入CPTPP一點關聯也沒有，美國自己本身都不是會員國。王美花卻一再執意用謊言來恐嚇台灣人民，是真的以為謊話說100遍就會變成真話了嗎？

孫大千說，如果桃園市政府和中油真的有認真保護藻礁生態系，台灣的環團朋友們會吃飽了沒事幹去發動珍愛藻礁公投嗎？倘若經濟部真的問心無愧，為什麼不敢執行當時蔡英文對環團所做出的承諾，召開聽證會，讓事實真相供各界檢視。

孫大千說，爽領著中華民國的部長高薪，傷害著中華民國的國民健康，破壞著中華民國的珍貴景觀，王美花的良心到底在哪裡？