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陳建仁立陶宛發表演說 呼籲民主國家團結合作捍衛理念

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
前副總統陳建仁(右立者)在午餐演講會上回應聽眾詢問。圖／外交部提供
前副總統陳建仁(右立者)在午餐演講會上回應聽眾詢問。圖／外交部提供

外交部今天表示，前副總統陳建仁20日以貴賓身分在論壇中演說，表示台灣抗衡威權的經驗與典範，正是民主的試金石，他向國際社會分享台灣的民主經驗與成果，並呼籲民主國家團結合作捍衛理念價值。

外交部表示，陳建仁應立陶宛外交部邀請，出席11月19日至20日在首都維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說。

外交部表示，陳建仁在演講中推崇立陶宛為自由民主的先驅，32年前的波海人鏈撼動瓦解蘇聯鐵幕，台灣也是印太地區的民主堡壘，並在這次全球新冠肺炎疫情中，從四個領域高度展現民主的價值與韌性，包括以科技結合民主精神成功抗疫、在高科技戰略產業與理念相近國家合作提升全球供應鏈的韌性、政府資訊快速透明有效防範假訊息滲透，以及全民應對複合式威脅經驗豐富，即使威權主義擴張與威脅，台灣仍然堅持自由民主的生活方式，並為區域穩定及世界繁榮積極貢獻。

陳建仁表示，台灣抗衡威權的經驗與典範，正是民主的試金石，感謝國際社會在台灣、澳洲、立陶宛等民主夥伴遭受威權國家進行政治與經濟脅迫時，挺身以實際行動展現堅定支持，不讓威迫遂行。相信經由理念相近國家的團結合作，民主的價值將再次鞏固。

外交部 陳建仁 立陶宛

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