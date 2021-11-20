同舟回黨引反彈 鍾小平24日「低調」委託助理遞件申請

國民黨中常會周三通過同舟計畫專案，將退黨者處分年限減半，退黨已滿兩年的台北市議員鍾小平也獲提前解套，引發市黨部主委黃呂錦茹反彈。鍾晚間說，他下周三僅會委託助理遞件申請回復黨籍，不會對黃呂耀武揚威，「我低調一點」。

對於黃呂錦茹與市黨部反彈，鍾小平表示，之前確實雙方關係緊張，但現在的國民黨應團結、海納百川，與黃呂之間為了黨的團結，他會以心胸開闊方式處理。

鍾小平也提到，既然下周三就要回娘家，他下周二會先到中選會補罷免立委林昶佐案成案連署書，準備回黨「伴手禮」，周三上午十時再委託助理至市黨部遞件申請回復黨籍。鍾強調，下周三遞件不會表現耀武揚威，要回娘家「我低調一點」。