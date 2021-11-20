快訊

台灣、瑞典AZ混打莫德納實驗差很大 差異關鍵曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同舟回黨引反彈 鍾小平24日「低調」委託助理遞件申請

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中常會周三通過同舟計畫專案，將退黨者處分年限減半，退黨已滿兩年的台北市議員鍾小平獲提前解套。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
國民黨中常會周三通過同舟計畫專案，將退黨者處分年限減半，退黨已滿兩年的台北市議員鍾小平獲提前解套。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

國民黨中常會周三通過同舟計畫專案，將退黨者處分年限減半，退黨已滿兩年的台北市議員鍾小平也獲提前解套，引發市黨部主委黃呂錦茹反彈。鍾晚間說，他下周三僅會委託助理遞件申請回復黨籍，不會對黃呂耀武揚威，「我低調一點」。

對於黃呂錦茹與市黨部反彈，鍾小平表示，之前確實雙方關係緊張，但現在的國民黨應團結、海納百川，與黃呂之間為了黨的團結，他會以心胸開闊方式處理。

鍾小平也提到，既然下周三就要回娘家，他下周二會先到中選會補罷免立委林昶佐案成案連署書，準備回黨「伴手禮」，周三上午十時再委託助理至市黨部遞件申請回復黨籍。鍾強調，下周三遞件不會表現耀武揚威，要回娘家「我低調一點」。

鍾小平 國民黨 中常會 同舟計畫

延伸閱讀

同舟計畫再引反彈 黃呂錦茹：覺得心灰意冷、油盡燈枯

罷免林昶佐連署須補件 罷昶民團：會拼上最後關鍵拼圖

影／罷免二階段未達門檻 林昶佐：報復性罷免到我為止

罷免林昶佐二階段連署初審出爐 「未達門檻」仍可補件

相關新聞

線民案沉寂1個月 黃國書現身公投宣講「感謝鄉親關心」

台中市議員鄭功進將交棒給兒子鄭紹頡，參選2022台中市東南區市議員，面對剩下不到短短一個月的公投，今天下午舉辦公投宣講活...

後COP26 理律籲將「格拉斯哥氣候協定」化為國內法

願景工程攜手「理律法律事務所」舉辦「氣候危機行動論壇」，理律法律事務所資深合夥人陳長文表示，台灣即使非聯合國會員國，仍要...

同舟回黨引反彈 鍾小平24日「低調」委託助理遞件申請

國民黨中常會周三通過同舟計畫專案，將退黨者處分年限減半，退黨已滿兩年的台北市議員鍾小平也獲提前解套，引發市黨部主委黃呂錦...

228受難者張七郎長媳葉蘊玉辭世 馬英九親赴花蓮追悼

73年前發生的228事件，花蓮最為人知的受難者張七郎醫師及其子張宗仁、張果仁，一家三口慘遭殺害，馬英九擔任總統時多次赴張...

影／朱立倫：民進黨執政後好像隨時要開始相殺、戰爭

國民黨主席朱立倫下午到台東縣，縣長饒慶鈴陪同參加國民黨127歲黨慶，朱立倫說國民黨創黨至今，就是要讓下一代比這一代更好，...

影／朱立倫：蘇貞昌不要鴨霸、應謙卑多聽人民聲音

國民黨主席朱立倫下午到台東縣，與黨員同歡慶祝127歲黨慶，對於行政院長蘇貞昌在鳳山宣講時，醫師蘇偉碩及環團代表抗議遭警壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。