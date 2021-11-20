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228受難者張七郎長媳葉蘊玉辭世 馬英九親赴花蓮追悼

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
228受難者張七郎的長媳葉蘊玉以101歲高齡辭世，今天在花蓮鳳林鎮辦追思禮拜，前總統馬英九（左）前往悼念，送別最後一程。圖／民眾提供
228受難者張七郎的長媳葉蘊玉以101歲高齡辭世，今天在花蓮鳳林鎮辦追思禮拜，前總統馬英九（左）前往悼念，送別最後一程。圖／民眾提供

73年前發生的228事件，花蓮最為人知的受難者張七郎醫師及其子張宗仁、張果仁，一家三口慘遭殺害，馬英九擔任總統時多次赴張家探視，張宗仁遺孀葉蘊玉日前以101歲高齡辭世，馬英九今天專程到花蓮出席她的追思告別禮拜，哽咽送行最後一程。

張七郎曾任花蓮縣議長、鳳林初中創校兼第一任校長、國大代表，是花蓮縣鳳林鎮素有名望的地方仕紳，228事件發生時，他和兩位醫生兒子張宗仁、張果仁，連夜被押至鳳林鎮郊外的公墓秘密槍決，三人生前皆受到凌虐，傷痕累累。

馬英九任總統時多次赴鳳林鎮張家探視遺族；葉蘊玉的兒子張安滿說，母親本月3日過世，享嵩壽101歲，他打電話給馬前總統告知此事，馬前總統數度哽咽落淚，非常難過，馬英九也對上月中旬曾來花蓮參加活動，原本打算再度探視母親，但因疫情關係無法見上一面，感到非常遺憾。

馬英九今天安排私人行程，下午2時到鳳林基督長老教會，低調參加追思禮拜，向葉蘊玉遺像獻花並三鞠躬致意。馬英九說，過去他每年都到鳳林探望葉蘊玉女士，這次專程參加追思禮拜，要表達他最真誠的關心。

他回憶，20年前在台北市政府228紀念館舉辦張七郎先生書畫展，葉蘊玉女士沒出席開幕活動，他訝異問張安滿為什麼母親沒有來？張安滿轉述母親說法表示「她不敢來，會想到夫婿和兒子出事」，說到此，馬英九哽咽「想到這個就要落淚，所以，我一定要來參加她的最後一程，表達我最沉痛的歉疚與不捨。」

張安滿表示，馬英九長年對張家遣族深切關懷，還專程參加母親的告別式，讓家屬與親友深受感動。

家屬表示，葉蘊玉畢業於淡水女學院，228事件發生後，她到鳳林國小任教，以微薄薪資幫助家計，40年教職生涯中，以愛心、耐心與熱誠教導學生，也以她的鋼琴長才啟發學生音樂素養，奠定鳳林地區的音樂風氣。葉蘊玉嚴謹自持，生活起居都不願麻煩他人，晚年患有失智症，也兩度遭逢心血管疾病，行動不便，本月3日因呼吸衰竭辭世，與分離73年的丈夫相聚。

今天追思禮拜上，除了張家親屬、友人、馬英九等人，也有多位葉蘊玉的學生前來送老師最後一程。她的學生岳效鵬特地寫信交給張安滿，感謝老師長年深耕鳳林作育音樂人才，給子孫、學生、鳳林鎮民留下美好慈愛高貴的身影。

228受難者張七郎的長媳葉蘊玉以101歲高齡辭世，今天在花蓮鳳林鎮辦追思禮拜。圖／民眾提供
228受難者張七郎的長媳葉蘊玉以101歲高齡辭世，今天在花蓮鳳林鎮辦追思禮拜。圖／民眾提供
228受難者張七郎的長媳葉蘊玉以101歲高齡辭世，今天在花蓮鳳林鎮辦追思禮拜，前總統馬英九前往獻花致意，送別最後一程。圖／民眾提供
228受難者張七郎的長媳葉蘊玉以101歲高齡辭世，今天在花蓮鳳林鎮辦追思禮拜，前總統馬英九前往獻花致意，送別最後一程。圖／民眾提供

馬英九

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