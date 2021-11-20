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影／朱立倫：民進黨執政後好像隨時要開始相殺、戰爭
國民黨主席朱立倫下午到台東縣，縣長饒慶鈴陪同參加國民黨127歲黨慶，朱立倫說國民黨創黨至今，就是要讓下一代比這一代更好，國民黨執政時期兩岸和平、相互往來，看不到台海動盪，但現在大家都說，全世界都在擔心台海安全！
朱立倫說，國民黨執政時不會炒作新聞，不會製造麻煩、不會製造衝突，讓大家覺得平安，兩岸能夠相互交流，但現在看到的是，「好像隨時要開始相殺、戰爭，這樣對台灣人真的好嗎？這是我們要給下一代的生活嗎？」
「住台東志航基地旁感受深刻！」饒慶鈴說，從什麼時候開始，台灣好像進入戰爭邊緣，經常有報章雜誌說「對面飛機又來了」，志航基地的飛機起降頻繁，台東縣民住基地旁的感受最深，台海好像變得不和平、不安全，國民黨執政時從來沒有這種狀況。
朱立倫說，民進黨執政至今、大家感受良多，國民黨一定要承擔責任、重返執政，讓我們下一代能夠安全的在這裡過生活，台海能夠和平、繁榮交流。
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