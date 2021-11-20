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線民案沉寂1個月 黃國書現身公投宣講「感謝鄉親關心」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員鄭功進將交棒給兒子鄭紹頡，參選2022台中市東南區市議員，今天舉辦公投宣講，歷經線民案風波的立委黃國書，沉寂一個月首次在地方現身，中二補選立委參選人林靜儀也到場。記者喻文玟／攝影
台中市議員鄭功進將交棒給兒子鄭紹頡，參選2022台中市東南區市議員，今天舉辦公投宣講，歷經線民案風波的立委黃國書，沉寂一個月首次在地方現身，中二補選立委參選人林靜儀也到場。記者喻文玟／攝影

台中市議員鄭功進將交棒給兒子鄭紹頡，參選2022台中市東南區市議員，面對剩下不到短短一個月的公投，今天下午舉辦公投宣講活動，71歲法醫高大成特別出馬，歷經「線民案」沉寂近1個月的立委黃國書，也首次在地方現身助講。鄭功進說，「黃國書是我永遠的兄弟，情誼不會因任何風吹草動而動搖」，親自打電話邀請他出席，黃說，「一通電話我就答應了」。

法醫高大成今天71歲生日，鄭功進特別為他準備蛋糕。高大成宣講公投高喊「不同意、不同意、不同意」，他開玩笑說，自己每天都在看死人（驗屍），但也要關心活人，大家公投一定要投四個不同意。

黃國書說，他知道鄭紹頡要接棒鄭功進參選議員，希望鄉親給年輕人機會。線民案爆發後，很多選民為他加油，「我很感恩想說謝謝，這段時間讓大家困擾，也感受到大家關心」，呼籲12月18日公投都要投不同意票。

反萊豬議題是民進黨極力爭取選民認同。黃國書說，很多人在講「過去民進黨也反美豬、美牛」，那是因為當時聯合國沒有制訂安全標準值，現在已有世界安全標準，澳洲盡美豬已吃了苦頭，台灣為了國際貿易和美國往來，即使有吃到美豬，萊劑也在國際安全標準值內。

中二選區補選民進黨參選人林靜儀也到場，她和黃國書都說，所有豬肉攤都有台灣豬標章，你想要買美豬，現在也買不到，因為開放至今沒有任何進口商進口美豬，開放不見得要買。林靜儀說，公投四個不同意，台灣才能讓國際接軌，不會被中國綁住，「但1月9日有一個要同意，就是同意林靜儀。」

台中市議員鄭功進將交棒給兒子鄭紹頡，參選2022台中市東南區市議員，今天舉辦公投宣講，歷經線民案風波的立委黃國書，沉寂一個月首次在地方現身，中二補選立委參選人林靜儀也到場。記者喻文玟／攝影
台中市議員鄭功進將交棒給兒子鄭紹頡，參選2022台中市東南區市議員，今天舉辦公投宣講，歷經線民案風波的立委黃國書，沉寂一個月首次在地方現身，中二補選立委參選人林靜儀也到場。記者喻文玟／攝影

黃國書

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