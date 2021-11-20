民進黨高雄公投說明會 蘇貞昌:不要讓國民黨亂下去

民進黨百工百業公投說明會下午3點在高雄左營巨蛋9樓舉辦，民進黨高雄立委、議員幾乎全員到齊，行政院長蘇貞昌說，台灣歷經疫情爆發，現在經濟回穩非常不容易，但國民黨卻在亂，這時中國共產黨最開心，年底4項公投要投下4個不同意，讓國民黨不要再亂下去。

蘇貞昌表示，口蹄豬疫情爆發時，政府海關行李檢查從30%到100%，三年下來台灣周邊國家只剩台灣沒有口蹄疫，大家還能有豬可吃。新冠肺炎疫情世界爆發，台灣歷經口罩、疫苗等政策，至今每天確診加零，現在吃飯都可不用隔板，政府在顧，也是感謝大家的配合。

蘇揆說，政府把握時機，中美貿易大戰時期，台灣鼓勵台商回台投資，至今已有1045家台商回流，全世界因疫情經濟衰退時，台灣卻能逆勢成長，賺到的錢不是放政府口袋，而是每人發五倍券，到明年4月30日前出生的嬰兒都可以領五倍券，大家可以努力一下。

他細說軍公教薪資調漲、農民4項保險、中小學全面裝冷氣等政策，針對4項公投，蘇貞昌表示，國民黨說美牛可以美豬卻不行，近幾年台灣進口美牛越來越多，當國民黨提到美豬是「毒豬」，AIT處長孫曉雅第一個站出來反對。核四15年浪費了3000億，目前執照已過期，燃料棒都已送回美國，如何能重啟?