同舟計畫再引反彈 黃呂錦茹：覺得心灰意冷、油盡燈枯

國民黨中常會周三通過同舟計畫專案，將遭黨紀處分或退黨者處分年限減半，爭議餘波盪漾。周一甫獲續聘的台北市黨部主委黃呂錦茹今也感嘆，黨中央做法讓她心灰意冷，若熱情沒有，又心碎，繼續做下去也效率不彰，劍指市議員鍾小平。

「當黨讓我失望時，我就不會再理這個黨，畢竟我已經努力過」。黃呂錦茹表示，不清楚黨中央考慮為何，但推這種重大方案前要顧慮周全，也應與第一線地方黨部充分溝通，讓她了解堅持開門原因在哪，為了勝利「我也許會接受」。

「國民黨黨員回娘家特別辦法」規定，不論是遭黨紀處分或自動退黨的黨籍年限處分減半，除已完成恢復黨籍的立委傅崐萁，退黨滿兩年的鍾小平也將受惠，下周就將提出回復黨籍申請，近日有不少黨員向市黨部抗議稱「鍾回黨，就退黨」。

黃呂錦茹表示，從市議員選舉、立委選舉到市長選舉，鍾小平每次都在下面攪局，還發生過暴力恐嚇事件，初選落敗也不盡力輔選勝出者，當初為選立委還先主動退黨，也向民眾黨輸誠已久，如今同舟計畫卻為鍾開門，很多黨員都很反彈。

黃呂錦茹說，鍾小平的問題由來已久，這應該也是當年鍾要選市黨部主委時，當時的黨主席吳敦義找她回來與鍾競選的原因；而她任市黨部主委至今，面臨諸多難題她都可以一一突破，唯一的挫折也就是鍾。

黃呂錦茹也提到，此次主席改選後對回任一度意興闌珊，考慮的也就是每天要張羅很多競選經費，地方又要三合一選舉，如果再讓鍾小平這樣的人進來搗亂整個布局，卻沒有黨紀制約，很難安穩掌這個盤，對國民黨也不加分。

黃呂錦茹也坦言，前天得知同舟計畫專案通過後，回家一度落淚，自認為這幾年為黨很拚，也盡力扶植年輕人，此刻卻讓她覺得已經油盡燈枯的感覺，至今心情都不好，若黨堅持要鍾小平回來，建議找更好的人來接台北市黨部主委。

黃呂錦茹也提醒，台北市不同於全國其他縣市，不能用派系治理，目前北市民眾信任國民黨的較其他政黨多，如果用派系經營，年輕人不會信任，國民黨碰這些要小心，整個時代已經在變。