傅崐萁回歸國民黨餘波盪漾 黃健庭回「歡迎大家回來」

立委、花蓮縣前縣長傅崐萁重返國民黨引發爭議，黃健庭今天下午在高雄受訪表示，朱立倫制定目標後，他與黨部團隊負責執行，這段時間成效很好，「同舟計畫」沒有特別針對哪一個人，未修改現行黨紀法規，3個月時間歡迎曾受過黨紀處分的黨員申請入黨，歡迎大家回來，沒有針對哪一個個案。

前立委黃昭順今天下午在左營蓮潭會館舉辦四大公投宣講會，秘書長黃健庭到場主講。國民黨主席朱立倫解釋傅崐萁的事情是秘書長黃健庭在處理，疑似朱立倫「甩鍋」給黃健庭。

黃健庭否認甩鍋之說，他說，歡迎黨員回娘家及招募新黨員來壯大黨的基層，這是朱主席上任後公開宣示要做的事情，執行面由秘書長與黨務團隊負責，「主席定目標我們執行」，這段時間各地方黨部陸續找老黨員、失聯黨員，成果非常好，目前已有1萬5、6千人回娘家或新黨員加入。

黃說，同舟計畫沒有特別針對哪一個人，沒有修改現行黨紀相關法規，只是用特別辦法、特別條例來執行，上周三中常會通過之後，3個月時間開放申請，如果有受黨紀處分黨員願意這個時間申請入黨，當時黨紀處分年限可以減半、流程簡化，豁免相關流程，是要讓更多黨員可以回來，不管是傅崐萁或誰，並沒有針對哪一個個案，期待經由這樣管道歡迎大家回來，讓黨內營造大團結。

國民黨中常會11月17日通過「同舟計畫專案–中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，放寬失聯、被註銷、自動退黨、被撤銷與被開除黨籍黨員恢復黨籍的條件，施行期間自11月17日起至明年2月17日止，總共3個月。