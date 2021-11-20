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吳釗燮稱兩岸緊張 國民黨：戳破蔡英文的「四個堅持」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
外交部長吳釗燮。 本報資料照片
外交部長吳釗燮。 本報資料照片

外交部長吳釗燮接受外媒專訪時稱，兩岸情勢從未如當前緊張，要就最壞情況，做好戰略防禦。國民黨文傳會主委凌濤今揶揄，吳的示警戳破蔡英文總統國慶日主張的「四個堅持」，進黨把台灣帶向戰爭邊緣，現在快失控才又回頭呼救。

凌濤也批評，蔡治國問題就是作文比賽第一名，實作能力吊車尾，難道大內宣能保衛台灣？凌認為「中華民國派」才是國際社會最大公約數，民進黨主張的台獨毫無空間。

凌濤表示，執政黨最重要的責任是維繫國家安全與台海穩定，然而蔡英文政府卻頻頻放任政府官員小動作，企圖抹除中華民國的國史及文化象徵，與嘴巴上講的「維持現狀」、「不挑釁」政策相去甚遠。

凌濤指出，相較蔡總統做不到的4個堅持，國民黨主席朱立倫的「捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平與繁榮、捍衛中華民國歷史事實及尊嚴」等四個捍衛才是說得到、做得到的務實路線。

凌濤 蔡英文 吳釗燮 國民黨

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