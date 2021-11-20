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促進轉型正義基金預計明年成立 首筆收入為中影9.5億元

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
促進轉型正義委員會專任委員王增勇。圖／取自促轉會臉書直播頁面
促進轉型正義委員會專任委員王增勇。圖／取自促轉會臉書直播頁面

促進轉型正義委員會專任委員王增勇今天表示，立法院目前正在審議黨產特種基金，若明年1月通過就能成立，首筆收入為中影付給中華民國的新台幣9.5億元，收到後就能推動後續工作。

促轉會今天上午舉行「不當黨產之運用規劃—從黨國還給全民」座談會，黨產會副主委孫斌、中研院人文社會科學研究中心副研究員陳嘉銘等人出席。

今年8月，黨產會和中影公司簽署行政和解契約，是黨產條例施行以來第一件以締結行政契約方式解決的黨產追徵案。王增勇說，根據促轉條例第七條，不當黨產催討回來後，由中央成立特種基金做為推動轉型正義、人權教育等及轉型正義相關文化事務之用，中央有責任成立特種基金永續穩定推動後續工程。

王增勇說，促轉會其中一個法定任務就是成立基金，前兩年都無法成立是因為黨產追徵進度不夠，他去年就任時只有1千多萬元，主計總處說錢太少，基於財務穩定等原因駁回申請，應該要等黨產追徵有進度時再推動設立，但設立有行政流程，不是說設立就設立，時間可能長達一年半，每年只有3月可以提案，次年6月成立，行政院同意後提報立院，立院三讀後成立，目前立院正在審查，預計明年1月通過後才能成立。

王增勇說，雖然今年3月還沒有達到主計總處說的標準，達到財政紀律法所謂的穩定的來源，因為追討回來的黨產都在訴訟中，但促轉會仍提出申請，一方面是考量到促轉會是任務型機關，隨時都會結束，目前預計明年5月結束任務，所以今年3月若不申請，基金在他們任內就沒有成立機會，等於沒有完成法定任務。

另一個申請的理由關於訴訟，王增勇說，黨產會訴訟時，有些法官認為不當黨產執行後，政府並沒有成立基金進行妥善管理，沒有基金可能導致敗訴，所以無法再等，因此促轉會和主計總處協調，提撥500萬公務預算成立，「有點像是要賭這一把要做這件事，即便條件還沒成熟」，中影的9.5億成功追討回來，陸續進入後明年1月下旬待立院三讀就能推動後續工作。

不當黨產處理委員會副主任委員孫斌說，黨產會今年9月跟中影公司訂了行政契約，中影公司會給中華民國9.5億元，這筆已經收到了，中影也會將2006年4月27日前取得的影片著作財產權及影片資產移轉國有，這是很大一筆文化資產。

黨產會 中影 促轉會

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