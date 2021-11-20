聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高調同框傅崐萁 朱立倫：希望各界好朋友加入國民黨
國民黨主席朱立倫今天到花蓮出席公投宣講，高調與立委傅崐萁並肩同框，媒體詢問傅崐萁相隔12年後重返國民黨，黨內傳出異音一事，朱立倫未正面回答，僅說，希望各界好朋友加入國民黨。
藍營今天上午在花蓮縣吉安國小舉辦公投宣講、黨員回娘家活動，傅崐萁、朱立倫接力上台宣講，呼籲鄉親「四個都同意，台灣更美麗」。朱立倫進場時，由傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚等多人陪同，也在台上並肩同台高呼口號，相當高調。
會後朱立倫被媒體問到，立委傅崐萁回國民黨，黨內有一些異音，朱立倫未來要如何平息這樣的聲音？
朱說，國民黨現在的方向是大家共同團結起來支持公投，他說，「黨員回娘家」到目前為止已經超過1萬5000名黨員回到這個大家庭，接下來會有更多好朋友、好同志，過去就算離開國民黨、就算加入其他政黨，都歡迎加入，更希望很多青年朋友、各界的好朋友來加入國民黨。
傅崐萁12年前因違紀參選花蓮縣長遭國民黨開除黨籍，之後兩度申請回黨未能如願。朱立倫上任後提出同舟計畫，有黨員質疑是為大力支持朱立倫選黨主席的傅崐萁等人「開巧門」，連署反對，昨天黨務高層證實傅已經回黨，朱立倫連日被問到此事，一再強調同舟計畫不是為任何人設計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言