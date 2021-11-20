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拒與傅崐萁同舟！前黨務高層急電反對 朱立倫甩鍋黃健庭

北市又有國小老師懶惰命題 連3年英語考卷內容一樣

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影／高調同框傅崐萁 朱立倫：希望各界好朋友加入國民黨

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨主席朱立倫（右5）今天到花蓮出席公投宣講，高調同框立委傅崐萁（右4）。記者王燕華／攝影
國民黨主席朱立倫（右5）今天到花蓮出席公投宣講，高調同框立委傅崐萁（右4）。記者王燕華／攝影

國民黨主席朱立倫今天到花蓮出席公投宣講，高調與立委傅崐萁並肩同框，媒體詢問傅崐萁相隔12年後重返國民黨，黨內傳出異音一事，朱立倫未正面回答，僅說，希望各界好朋友加入國民黨。

藍營今天上午在花蓮縣吉安國小舉辦公投宣講、黨員回娘家活動，傅崐萁、朱立倫接力上台宣講，呼籲鄉親「四個都同意，台灣更美麗」。朱立倫進場時，由傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚等多人陪同，也在台上並肩同台高呼口號，相當高調。

會後朱立倫被媒體問到，立委傅崐萁回國民黨，黨內有一些異音，朱立倫未來要如何平息這樣的聲音？

朱說，國民黨現在的方向是大家共同團結起來支持公投，他說，「黨員回娘家」到目前為止已經超過1萬5000名黨員回到這個大家庭，接下來會有更多好朋友、好同志，過去就算離開國民黨、就算加入其他政黨，都歡迎加入，更希望很多青年朋友、各界的好朋友來加入國民黨。

傅崐萁12年前因違紀參選花蓮縣長遭國民黨開除黨籍，之後兩度申請回黨未能如願。朱立倫上任後提出同舟計畫，有黨員質疑是為大力支持朱立倫選黨主席的傅崐萁等人「開巧門」，連署反對，昨天黨務高層證實傅已經回黨，朱立倫連日被問到此事，一再強調同舟計畫不是為任何人設計。

國民黨主席朱立倫（右5）今天到花蓮出席公投宣講，高調同框立委傅崐萁（右4）。記者王燕華／攝影
國民黨主席朱立倫（右5）今天到花蓮出席公投宣講，高調同框立委傅崐萁（右4）。記者王燕華／攝影

朱立倫 國民黨 傅崐萁

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