影／高調同框傅崐萁 朱立倫：希望各界好朋友加入國民黨

國民黨主席朱立倫今天到花蓮出席公投宣講，高調與立委傅崐萁並肩同框，媒體詢問傅崐萁相隔12年後重返國民黨，黨內傳出異音一事，朱立倫未正面回答，僅說，希望各界好朋友加入國民黨。

藍營今天上午在花蓮縣吉安國小舉辦公投宣講、黨員回娘家活動，傅崐萁、朱立倫接力上台宣講，呼籲鄉親「四個都同意，台灣更美麗」。朱立倫進場時，由傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚等多人陪同，也在台上並肩同台高呼口號，相當高調。

會後朱立倫被媒體問到，立委傅崐萁回國民黨，黨內有一些異音，朱立倫未來要如何平息這樣的聲音？

朱說，國民黨現在的方向是大家共同團結起來支持公投，他說，「黨員回娘家」到目前為止已經超過1萬5000名黨員回到這個大家庭，接下來會有更多好朋友、好同志，過去就算離開國民黨、就算加入其他政黨，都歡迎加入，更希望很多青年朋友、各界的好朋友來加入國民黨。