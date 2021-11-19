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游錫堃：台灣人要自立自強 共同捍衛台灣的安全與自由

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院長游錫堃今晚出席台灣北社20周年感恩餐會。圖：立法院長辦公室提供
立法院長游錫堃今晚出席台灣北社20周年感恩餐會。圖：立法院長辦公室提供

立法院長游錫堃今晚出席台灣北社20周年感恩餐會，他在致詞時表示，從香港民主的沉淪及新疆種族滅絕事件，便可清楚認識中國政權的本質。因此，台灣人要自立自強，共同捍衛台灣的安全與自由。

台灣北社社長紀國鍾、台灣國家聯盟總召吳樹民、賴振昌監委、國史館陳儀深館長及薛化元教授等皆出席這場感恩會一同慶祝。

游錫堃首先和出席貴賓一同觀賞前總統陳水扁預錄影片，接著致詞表示，台灣北社成立至今20年，台灣首度政黨輪替至今剛好也是20年。回憶起陳水扁剛當選總統時，當時處境非常困難，幸好有台灣北社的大力相挺，才得以促成政黨和平輪替及陳水扁連任。他並感嘆政黨輪替後朝小野大，許多政策難以推動，也幸虧當時在許多北社朋友支持下，才得以度過第一個風雨飄搖的四年。及至後來紅衫軍事件，北社依然相挺。

游錫堃進一步指出，陳儀政府時期，藉二二八事件迫害屠殺了不少台灣菁英，但當時本省外省人間的族群衝突、政府貪污和物價上漲都被歸結是二二八事件的眾多因素之一。但現在隨著史料愈來愈豐富，可以看出問題的癥結在於台灣人的民族自覺及民主追求。

游錫堃 陳水扁 台灣人

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