獨／提名爭議連環爆 柯文哲拍板1月9日開黨代表大會平眾怒

備戰2022地方大選，民眾黨原預計在11/3提出首波議員名單，但卻屢屢爆出提名機制爭議，許多黨代表及黨員不滿地方黨部主委權限過大，以及黨公職人員帶職參加初選造成不公。據悉，面對黨內怒火，黨主席柯文哲拍板將在明年1月9日舉行黨代表大會，聆聽黨代表聲音、平息爭議，秘書長謝立功也證實，當天會將針對提名辦法說明及釋疑。

民眾黨各縣市議員提名過程中，以台北市競爭最激烈，六個選區就有超過30人表態，其中擬參選士林北投的「學姊」黃瀞瑩，今被北市議員批評以台北市政府副發言人身分跑活動，黨政不分，未料柯文哲當場回應，黃瀞瑩現在沒有當副發言人，形同「被請辭」。

有黨代表更指出，除了黃瀞瑩之外，許多有意參選議員的黨公職人員也帶職參與初選，對於其他擬參選人而言相當不公平，「小黨參選人已經夠沒有資源了，黨內卻還有資源上的貧富差距」。其中黨部發言人楊寶楨、公關長吳怡萱、台北市府副發言人魏佑任都被點名，應該要辭職參與初選以示公平。

更有黨代表直指，地方黨部主委權限過大、未避嫌，如台北市黨部主委林國成的女兒林珍羽要接棒他參選中山、大同，提名機制不公開情況下，恐是主委說了算；而在中正、萬華選區，林國成更曾私下透露就是要提名女生，令其他在地經營許久的候選人權益受損，其支持者忿忿不平。

對於許多人將提名機制不公的矛頭指向縣市黨部主委，某地方黨部主委則不滿地說，「我們是無辜的」，黨中央當初給各地方黨部權限，可因地制宜決定提名機制並公告，初步篩選名單再報至中央審核，如今竟又檢討各地黨部提名程序不完備，根本是幫黨中央背黑鍋。

據悉，面對黨內提名爭議，黨代表串聯呼籲黨中央說明清楚，柯文哲近日也拍板在明年1月9日舉行黨代表大會暨年終餐會。謝立功證實，當天黨代表大會將進行黨務報告、黨團報告及財務報告，詳細議程及地點未定，但會針對提名辦法做詳細說明及釋疑。