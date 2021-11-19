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同舟計畫開違紀回黨巧門 魏平政：不是撿到籃子都是菜
國民黨前天常會通過同舟計畫專案，黨中央昨即以立委傅崐萁申請恢復黨籍在案，准予恢復黨籍。考紀會前主委魏平政今質疑，怎麼可以違法亂紀到這個程度？如果前總統李登輝仍在世要恢復黨籍難道也比照辦理？事件已成一場荒唐鬧劇。
魏平政表示，他是反對破壞制度，而不是反對誰要不要回來；考紀運作要大開大闔，傅崐萁恢復黨籍案就算在前代理主席林榮德時代送件，考紀會前主委葉慶元已退件，還發生遭判刑被關的事情，現在竟連傅到底為什麼能回來都搞不清楚。
魏平政說，黨員被開除與撤銷黨籍是因為違反黨紀，過程要考紀會處理，依規定要回來也應考紀會處理，因此若傅崐萁非循同舟計畫，就要循既定考紀程序，由地方黨部初審貢獻度，再送中央考紀會審核初審是否正確後，交中常會核定。
若是因同舟計畫，魏平政質疑，考紀處分年原本設計是要被黨紀處分者下屆又回來亂，同舟計畫降考紀處分年限縮短的依據是什麼？組發會架空考紀會的理由是什麼？為什麼把考紀會職權分出去？不是撿到籃子都是菜。
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