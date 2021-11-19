明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

全民關注明年健保費率調漲議題。衛福部全民健康保險會今召開委員會議，審議明年保險費率方案，最後審議結果為兩項建議費率案，一案為維持現行5.17%不調整，另案為調漲至5.22%至5.32%，健保會依法以兩案併陳方式，於11月底前報衛福部再轉行政院核定。衛福部部長陳時中說，基本方向是承諾兩年不調漲健保費率，這不是隨隨便便地講，但部分負擔會稍微調整一下。

健保會執行委員周淑婉說，依健保財務推估，維持現行保險費率5.17%下，於9月份協商明年醫療給付費用總額，採付費者方案成長率為2.577%，醫界方案為4.233%試算，至明年底安全準備金皆不足1個月，分別為0.91及0.69個月，為符合「健保法」安全準備金應為1至3個月規定。

因此，依健保署提出費率方案，以明年底安全準備維持1個月，預估費率分別依付費者方案，需調整為5.22%，調幅0.97%，以及醫界方案的5.32%，調幅為2.90%。

周淑婉說，支持維持現行健保費率5.17%的委員考量，為今年景氣仍受新冠肺炎疫情影響，雖然明年基本工資及軍公教薪水均有調漲，但基層民眾薪水不必然會調整，不宜再增加民眾財務負擔。另明年安全準備約為0.91個月，若同時考量健保各項挹注財務的措施，如補充保險費收入增加等，安全準備金仍維持1個月，不須調整費率。

至於，支持將費率調整的委員則認為，微幅調整費率可適時紓解健保財務壓力，避免未來年度一次大幅調高費率，明年費率應可微幅調整，並一併檢討與費率相關的合理平均眷口數。

陳時中說，基本上健保會有兩項建議案，他都會衡量整體的情況，本來這也是調費率的時機，畢竟今年最低工資調漲及軍公教調薪，但是覺得說，在外界或醫界的建議中，使用者付費的考量也應該在裡面，因此還是會朝不調費率的方向進行，但也會聽聽大家的想法再進行。

陳時中指出，不希望採用調漲費率的手段，解決健保財務平衡問題，而是透過增加海外國人繳交健保費的公平性，以及使用者付費原則，如部分負擔還有加強的空間，可以增加一點點，同時減低健保的浪費，盼財務可以平衡，目標還是要保留安全準備金一個月，但這其中要如何取捨，還會再思考。

陳時中說，基本方向是承諾兩年不調漲健保費率，這不是隨隨便便地講，是相信還有其他努力的空間，而使用者付費的部分負擔會稍微調整一下。