鄭文燦：有一個朱立倫在說謊 桃市副發言人：是事實

桃園市長鄭文燦昨天到新竹縣為公投議題宣講時提到「至少有一個朱立倫在說謊」，引藍綠隔空交火。國民黨文傳會副主委林家興昨晚回擊鄭才是「大說謊家」，桃園市副發言人吳安琪今天則在臉書表稱市長講的是事實。

昨天宣講現場，鄭文燦質疑質疑國民黨主席朱立倫對核四存廢前後態度不一，認為至少有一個朱立倫在說謊；林家興反批，鄭聲稱核四為國民黨蓋的，掩蓋行政院長蘇貞昌與蔡英文總統都追加過預算。另刻意混淆萊豬與美豬陷美國人於不義、宣稱要吃萊豬才能加入CPTPP，又聲稱公投綁大選會造成亂象，根本「大說謊家」。

吳安琪在臉書表示，市長表示「至少有一個朱立倫在說謊」是事實，也是希望朱立倫要領導國民黨，就要勇敢面對過去的自己，現在國民黨多位縣市長提出「沒有核安，就沒有核四」的說法，就是朱市長時期的名言。如果對國民黨來說太專業難懂，就請國民黨公投不同意重啟核四。

吳安琪也批評國民黨在野與執政時的立場搖擺不定，「執政時說開放萊牛走向世界，但在野時卻說美國肉品是毒豬肉」，指朱不出席公投說明會是因為不知道要派出哪個朱立倫，更進一步說朱是急著選總統，才帶頭亂公投，阻礙國家發展。