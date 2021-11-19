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傅崐萁搭同舟恢復黨籍 葉慶元：不能因挺誰就規避規範
國民黨前天常會通過同舟計畫專案，黨中央昨天即以立委傅崐萁申請恢復黨籍在案，准予恢復黨籍。考紀會前主委葉慶元今批評，不能因傅崐萁支持某個人選黨主席，就可回避黨內規章所有規範，由黨主席一人決定讓傅可以回到國民黨。
葉慶元表示，根據黨章規定，黨員紀律事項要依據黨紀處分規程，經撤銷或開除黨籍要申請恢復黨籍，必須要經過考紀會審核，而且必須是對黨有顯著貢獻，有相關的證明文件。
葉慶元說，如果傅崐萁已經恢復黨籍，理論上最近考紀會要有開過會，那黨中央應該解釋考紀會什麼時後開過會？以怎樣的形式開會？怎樣做成決議讓傅崐萁恢復黨籍？他對國民黨有什麼具體的顯著貢獻？又有什麼證明文件？
葉慶元指出，國民黨是百年政黨，黨的紀律、規章不應因任何人變動，否則未來所有人都可違紀或自行參選，等當選後再支持特定人選黨主席，藉以回國民黨，黨紀將蕩然無存，這樣國民黨在將到來的2022與2024選舉，一定會嚐到苦果。
對於黨中央質疑，葉慶元與考紀會前主委魏平政任內不處理，現在才怪人。葉回應，傅崐萁去年提出申請時未提任何證明貢獻文件，已被退件，「我任內沒有重新提過申請」，反質疑黨中央所謂資料在案，「不太清楚他是什麼時後提出申請」。
葉慶元說，傅崐萁希望回國民黨，應該要開大門走大路，依據規定檢附證明，說明對黨的具體顯著貢獻，所以國民黨希望他回來，考紀會就會具以專業審查；如果沒有走這樣程序，回國民黨後如果明年要出來選縣長，或再代表國民黨連任立委，跟他競爭的同志心裏應該會很灰心。
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