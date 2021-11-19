快訊

打不完！高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應

姊妹花北上途中自撞護欄 釀一死一傷悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傅崐萁搭同舟恢復黨籍 葉慶元：不能因挺誰就規避規範

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨考紀會主委葉慶元。圖／聯合報系資料照片
國民黨考紀會主委葉慶元。圖／聯合報系資料照片

國民黨前天常會通過同舟計畫專案，黨中央昨天即以立委傅崐萁申請恢復黨籍在案，准予恢復黨籍。考紀會前主委葉慶元今批評，不能因傅崐萁支持某個人選黨主席，就可回避黨內規章所有規範，由黨主席一人決定讓傅可以回到國民黨。

葉慶元表示，根據黨章規定，黨員紀律事項要依據黨紀處分規程，經撤銷或開除黨籍要申請恢復黨籍，必須要經過考紀會審核，而且必須是對黨有顯著貢獻，有相關的證明文件。

葉慶元說，如果傅崐萁已經恢復黨籍，理論上最近考紀會要有開過會，那黨中央應該解釋考紀會什麼時後開過會？以怎樣的形式開會？怎樣做成決議讓傅崐萁恢復黨籍？他對國民黨有什麼具體的顯著貢獻？又有什麼證明文件？

葉慶元指出，國民黨是百年政黨，黨的紀律、規章不應因任何人變動，否則未來所有人都可違紀或自行參選，等當選後再支持特定人選黨主席，藉以回國民黨，黨紀將蕩然無存，這樣國民黨在將到來的2022與2024選舉，一定會嚐到苦果。

對於黨中央質疑，葉慶元與考紀會前主委魏平政任內不處理，現在才怪人。葉回應，傅崐萁去年提出申請時未提任何證明貢獻文件，已被退件，「我任內沒有重新提過申請」，反質疑黨中央所謂資料在案，「不太清楚他是什麼時後提出申請」。

葉慶元說，傅崐萁希望回國民黨，應該要開大門走大路，依據規定檢附證明，說明對黨的具體顯著貢獻，所以國民黨希望他回來，考紀會就會具以專業審查；如果沒有走這樣程序，回國民黨後如果明年要出來選縣長，或再代表國民黨連任立委，跟他競爭的同志心裏應該會很灰心。

國民黨 傅崐萁 考紀會

延伸閱讀

同舟計畫開後門？ 黨務人士證實：傅崐萁黨籍昨天恢復

傅崐萁重返國民黨 連勝文：勿用個案以偏概全

等了12年傅崐萁重回國民黨！黨務高層證實案子已通過

影／國民黨「同舟計畫」 朱：不為任何人量身打造

相關新聞

疑用公家資源拚選舉？ 北市府：黃瀞瑩下周一卸除發言工作

台北市長柯文哲推子弟兵參選明年台北市議員，但北市六區議員擬參選人，台北市政府副發言人黃瀞瑩「學姊」、魏佑任尚未請辭，黃近...

影／蔡蘇合體出席鳳山社會住宅動土

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今天下午到高雄鳳山，見證「鳳誠安居」、「鳳松安居」兩處社會住宅開工，媒體聯訪時問及核四等議題，...

獨／藍議員夜宿中火 林靜儀：請國民黨不要消費台中！

國民黨台北市議員羅智強以「台中我來了！」為題，發起今晚八時夜宿台電台中火力發電廠前門口，台中市第二選區立委補選，國民黨參...

傅崐萁搭同舟恢復黨籍 葉慶元：不能因挺誰就規避規範

國民黨前天常會通過同舟計畫專案，黨中央昨天即以立委傅崐萁申請恢復黨籍在案，准予恢復黨籍。考紀會前主委葉慶元今批評，不能因...

公投倒數一個月！藍綠大咖尬場大型說明會 兩黨都說自己占優勢

四大公投案投票倒數一個月，藍綠大咖明天將隔空打擂台，蔡英文總統明天前進高雄親自宣講「四個不同意」，國民黨主席朱立倫也將赴花東說明會呼籲民眾投下「四個都同意」。公投激戰，逼近投票前決戰時刻，藍綠也將各自舉辦大型造勢尬場，要催出最大動員力量。

反萊豬公投讓年輕人網路熱議 豬農反而靜悄悄？

網路溫度計比較四大公投的網路聲量變化，發現大學生等年輕族群較多的Dcard論壇，討論公投以「反萊豬」最受關注，對比之下，切身相關的豬農、養豬協會幾乎默不作聲。豬農說，民進黨使出人事和經費的兩手策略，加上目前還沒有萊豬進口，都讓養豬界對反萊豬降溫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。