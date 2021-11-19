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政院加速推社宅 蘇貞昌：研擬公布不配合的縣市

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
行政院長蘇貞昌（右一）陪同蔡英文總統南下高雄主持社宅動土，蘇致詞表示，研擬公布不配合政策的縣市。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌（右一）陪同蔡英文總統南下高雄主持社宅動土，蘇致詞表示，研擬公布不配合政策的縣市。記者劉學聖／攝影

行政院為兌現蔡英文總統政見，加速推進社會住宅進程，行政院長蘇貞昌今陪同蔡總統南下主持高雄兩處社宅動土典禮，當蔡的面表示，那些縣市長不配合，效率慢，不知輕重，內政部應公布出來，以加大縣市配合的力道，要是不能讓蔡總統任內來剪綵，我覺得「是你們故意拖慢，我不喜歡這樣」。

由國家住宅及都市更新中心興建的高雄「鳳誠安居」、「鳳松安居」兩處社宅今午動土，蔡英文總統，行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇等主持動土。

蘇貞昌致詞表示，人生在世追求無數，功名利祿虛幻渺茫，但如有一間房可遮風蔽雨避寒取暖，很具體且很有成就感，重要性不言可喻。

他說，蔡總統以社會住宅為政見，預計興建20萬戶，這是過去政府無法看到，是高難度的政策目標，目前12萬戶已蓋了5萬戶，且腳步加快中，這周他就來高雄主持兩次動土動，除讓人民有感，也是可讓民眾興利的重要政策。

他表示，針對社宅政策，行政院運用行政手段，從土地撥用到財政部銀行貸款等達成各種政策目標，令他感動的是，陳市長上任以來知道「這是是好康的」，所以從百戶、千戶衝到萬戶，這樣的作法就非常的對。

蘇說，哪個縣市政府配合的好，政院會不計一切全力支持，就像高雄這樣大力躍進，反過來若有縣市把可以蓋社宅土地變為商用賣掉，把錢入庫，卻讓市民沒有辦法得到社宅，就好可惜，他認為效率慢的縣市，中央政府有責任公布讓市民知道，他們的市長沒有盡力在這個地方，「這是對市民好，卻不知輕重，就好可惜，應公布出來，加大配合的力道」。

蘇貞昌也說，社宅政策需中央地方各部會協力，才做得到。社宅的興建，是政府的政策，總統的政見，最重要是以政府的興建為典範，不是以賺錢為目的。現在各縣市社宅只怕找不到地，其他都已制式化，可加快推動進程，「要是不能讓蔡總統任內剪綵，是你們故意拖慢，我不喜歡這樣」，他呼籲地方政府不要太原諒自己有寬鬆時間，希望都能共同加油，在限期內做到，

社宅 行政院 蘇貞昌

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