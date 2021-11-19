同舟計畫開後門？ 黨務人士證實：傅崐萁黨籍昨天恢復

國民黨中常會前天通過同舟計畫專案，降低黨紀處分年限，被解讀為遭開除黨籍的立委傅崐萁恢復黨籍開後門。雖包含傅與主席朱立倫都否認制度「量身訂做」，但黨務人士證實，傅恢復黨籍案昨天已經確定生效，傅已是黨籍立委。

黨務人士表示，傅崐萁恢復黨籍申請資料原就在考紀會，中常會通過同舟專案後，即「觸發」生效，昨天考紀會已告知組發會同意傅恢復，傅的黨籍也即起恢復。但黨務人士強調，明天主席朱立倫至花蓮頒黨證給恢復黨籍黨員，對象不含傅。

傅崐萁爭取恢復黨籍已久，去年2月5日在代理黨主席林榮德強勢運作下，中常會強勢通過中常委提案，恢復傅崐萁黨籍，要求考紀會遵照常會決議辦理，當時還引發中常會凌駕考紀會的程序正當性爭議，考紀會前主委魏平政因此請辭。

黨務人士表示，之後考紀會並未開會審議傅崐萁恢復黨籍案，僅要求補送對黨貢獻相關文件，因傅回任立委後，即加入國民黨團運作，花蓮縣黨部有為傅補件，但案子遲未開會准駁。

知情人士表示，周三常會通過同舟計畫專案後，組發會當天即行文告知考紀會相關規定變化，要求考紀會配合辦理，隔天考紀會即回覆告知同意傅崐萁恢復黨籍，組發會也即起恢復傅的黨籍。

對於考紀會前主委葉慶元與魏平政對黨批判，黨務人士反問，兩人若對傅崐萁恢復黨籍案有意見，過去在擔任考紀會主委時，就可開會否決恢復黨籍申請，但卻「拖而未決」，如今又來罵黨，沒有道理。