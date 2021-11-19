美議員挺台參與國際刑警組織大會 警署表達感謝

71名美國跨黨派眾議員籲美方與其他會員國合作，助台灣取得國際刑警組織觀察員身分。刑事局今天指出，表達感謝之意，若無法參與國際刑警組織，將不能即時分享犯罪情資。

國際刑警組織（Interpol）大會23日登場，71名美國跨黨派眾議員近日致函司法部長、國務卿與Interpol代表，籲美方與其他會員國合作，協助台灣取得觀察員身分，以確保全球打擊犯罪無死角。

警政署刑事警察局今天提供新聞資料指出，台灣若未參與國際刑警組織，除無法即時分享「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行證件（SLTD）資料庫」等重要犯罪情資外，更不能參加反恐及網路犯罪等各項訓練與計畫。

刑事局表示，像2017年曾發生被國際刑警列管的韓國籍慣竊涉行竊民進黨中央黨部，若台灣加入國際刑警組織，就可提前掌握相關情資，加以防範。

刑事局指出，台灣曾是國際刑警組織會員國，因故被拒絕參與，但仍持續扮演國際社會執法成員角色，積極遏止犯罪流竄，近年來，台灣警方屢破獲多起重大跨國案件，有意願及能力為國際社會作出更多貢獻與協助。

刑事局表示，因缺乏即時信息和協作，台灣為國際社會的治安努力，不時遭遇阻礙，若未參與國際刑警組織，就無法迅速與其他國際組織分享犯罪及可疑活動情資，可能增加世界安全風險。

刑事局指出，將持續配合外交部共同推動參與國際刑警組織案，對美國國會支持，力挺台灣參與國際刑警組織行動，表達誠摯感謝之意。