美議員挺台參與國際刑警組織大會 警署表達感謝
71名美國跨黨派眾議員籲美方與其他會員國合作，助台灣取得國際刑警組織觀察員身分。刑事局今天指出，表達感謝之意，若無法參與國際刑警組織，將不能即時分享犯罪情資。
國際刑警組織（Interpol）大會23日登場，71名美國跨黨派眾議員近日致函司法部長、國務卿與Interpol代表，籲美方與其他會員國合作，協助台灣取得觀察員身分，以確保全球打擊犯罪無死角。
警政署刑事警察局今天提供新聞資料指出，台灣若未參與國際刑警組織，除無法即時分享「I-24/7全球警察通訊系統」及「遭竊及遺失旅行證件（SLTD）資料庫」等重要犯罪情資外，更不能參加反恐及網路犯罪等各項訓練與計畫。
刑事局表示，像2017年曾發生被國際刑警列管的韓國籍慣竊涉行竊民進黨中央黨部，若台灣加入國際刑警組織，就可提前掌握相關情資，加以防範。
刑事局指出，台灣曾是國際刑警組織會員國，因故被拒絕參與，但仍持續扮演國際社會執法成員角色，積極遏止犯罪流竄，近年來，台灣警方屢破獲多起重大跨國案件，有意願及能力為國際社會作出更多貢獻與協助。
刑事局表示，因缺乏即時信息和協作，台灣為國際社會的治安努力，不時遭遇阻礙，若未參與國際刑警組織，就無法迅速與其他國際組織分享犯罪及可疑活動情資，可能增加世界安全風險。
刑事局指出，將持續配合外交部共同推動參與國際刑警組織案，對美國國會支持，力挺台灣參與國際刑警組織行動，表達誠摯感謝之意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言