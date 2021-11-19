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傅崐萁重返國民黨 連勝文：勿用個案以偏概全

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨副主席連勝文認為，「同舟計畫」不可能只針對個人，否則沒必要大費周章。記者徐白櫻／攝影
國民黨副主席連勝文認為，「同舟計畫」不可能只針對個人，否則沒必要大費周章。記者徐白櫻／攝影

國民黨副主席連勝文今天下午到高市議會參加高市全國黨代表聯誼會。針對花蓮縣前縣長傅崐萁循「同舟計畫」模式重返國民黨一事，連勝文說，這個計畫並非針對個人，很多國民黨員都有這個狀況，他跟傅很熟，對於傅重返國民黨「個人沒有任何意見」，但也強調不要用個案去以偏概全。

傅崐萁近日回復國民黨籍，地方有一些聲音，連勝文接受媒體聯訪被問及此問題。連勝文表示，包括很多過去是國民黨黨員因各種原因失去聯繫，所以才會有「同舟計畫」想法，不可能只針對傅崐萁，如果是針對個人，沒有必要大費周章。

連勝文說，同舟計畫的正面意義就是把一些過去跟國民有淵源、有聯繫的人找回來，過程當中，可能會有些個案，也不能以偏概全，應該要用通則來處理。

連勝文被問及是否支持傅崐萁回歸國民黨? 連回「個人是沒有任何意見」，但他也強調，傅的案例跟其他案例不一樣，不能針對這個案例去解釋所有其他案例，因為每個人都不同，高雄、台北、花蓮其實都不一樣，所以很難用一個個案去看其他所有案例，有一個通盤處理原則，再依據個案來做一些調整。

有意問鼎高雄市議員的市府前副發言人白喬茵陪同連勝文南下。對次青年參政議題，連勝文說，基本上，從過去以來，一直很努力栽培新人，特別是年輕人，他個人非常歡迎年輕人參政。白喬茵則說，眼前先專注顏寬恒台中二選區補選戰役，結束後再來看「高雄這邊的火燒到什麼程度」。

國民黨副主席連勝文（右三）參加高市全國黨代表聯誼會，高市府前副發言人白喬茵（左二）陪同南下。記者徐白櫻／攝影
國民黨副主席連勝文（右三）參加高市全國黨代表聯誼會，高市府前副發言人白喬茵（左二）陪同南下。記者徐白櫻／攝影

連勝文 國民黨 傅崐萁

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