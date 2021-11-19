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破除傳言 黃呂錦茹、林敏霖續任藍北市與中市黨部主委

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨台中市黨部主委林敏霖。圖／聯合報系照片
國民黨台中市黨部主委林敏霖。圖／聯合報系照片

整軍出發，繼日前公布的16各縣市黨部主委後，國民黨再確定台北市與台中市兩縣黨部主委人選，分別由現任的主委黃呂錦茹與一度傳出請辭的紅派大老林敏霖留任，破除朱郝關係生變，與林擔心台中市第二選區立委補選敗選等傳言。

這波人事確定後，朱立倫上任後，國民黨扣除花蓮縣黨部主委由組發會組營部主任黃原亮回鍋兼代，僅剩新北市、嘉義縣與台南市等縣市黨部主委人事未定，其中新北市與台南市仍暫分由前主席江啟臣時代的主委黃志雄、莊占魁主事。

至於嘉義縣黨部，在原兼任嘉義縣市黨部主委蔡明顯，堅持僅續任嘉義市黨部主委後，黨中央鎖定兩位與嘉義縣有淵源黨籍不分區立委接手，但目前均遭婉拒，目前懸缺中。

國民黨已發布19個縣市黨部主委中，具地方議會背景有桃園市黨部主委邱奕勝（桃園市議長）、新竹市黨部主委許修睿（新竹市議長）、苗栗縣黨部主委鍾東錦（苗栗縣議長）宜蘭縣黨部主委張建榮（宜蘭縣議長）、台東縣黨部主委吳秀華（台東縣議長）、新竹縣黨部主委陳見賢（新竹縣副縣長）與澎湖縣黨部主委許國政（馬公市民代表會主席）。

立委背景的有屏東縣黨部主委廖婉汝與連江縣黨部主委陳雪生，農會系統的有彰化縣黨部主委蕭景田（彰化縣農會理事長）與雲林縣黨部主委陳瑞雄（雲林縣農會理事長）

原黨務系統的則為，高雄市黨部主委許福明、嘉義市黨部主委蔡明顯與黃呂錦茹、林敏霖、黃原亮。其他還有基隆市黨部主委是陸軍備役少將吳國勝、南投縣黨部主委林儒彬、金門縣黨部主委是金門縣消防局前局長吳興邦。

朱立倫至目前為止地方黨部主委人選，除基隆市、彰化縣、雲林縣、金門縣新派任主委人選外，其餘皆為江啟臣時代主委續任。

嘉義

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