影／中二補選訴訟多？林靜儀：選戰短、全台關注度高

台中市第二選區立委補選開跑，昨登記參選國民黨前立委顏寬恒被名嘴周玉蔻猛爆料，今天顏團隊發言人張禹宣按鈴告周玉蔻。民進黨參選人林靜儀上午6時參拜選區內的大肚永順宮時，被問及「如何看待選戰開跑有很多司法訴訟？」林靜儀說，這次的選戰很短，倒數只剩50多天，全台灣對中二選區的補選關注度非常高，她也認為，候選人要對年底四大公投表態並說明。

林靜儀受訪時重申，第二選區政治經濟資源的把持和不對稱，干擾了年輕人參與政治，這對於懷抱理想、熱情的年輕人是非常艱困且不公平的。她要改變資源不對稱。

林靜儀說，這次比較特別的狀況是過去有些事在地方曾有過一些討論，可是全國性大選大家較難花這麼多精神檢視，中二選區因罷免和補選關係，全台灣對中二選區的補選關注度非常高，討論的議題也會比較豐富、充足一點，但她參選人最重要的是年底四大公投的立場，候選人都要清楚表態和清楚對選民說明，地方重要行程、拜會地方組織等都是我們在地方選舉該做的事。