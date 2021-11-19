快訊

指揮中心點頭！機師回國不用被「戳鼻子」可改深喉檢測

直播／今本土 死亡皆+0！ 境外一口氣增10案例

主席之爭、九月政爭兩次交鋒　王金平：跟馬英九沒恩怨

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九（左）與立法院前院長王金平（右）10月中在高雄餐敘，被視為「馬王破冰」。王金平說，「本來就沒冰，何來破冰？」本報資料照片
前總統馬英九（左）與立法院前院長王金平（右）10月中在高雄餐敘，被視為「馬王破冰」。王金平說，「本來就沒冰，何來破冰？」本報資料照片

前總統馬英九與立法院前院長王金平日前上演破冰，王近日接受「十大傑出青年基金會」訪問時表示，「跟馬英九沒有任何恩怨」，「這一次馬總統拜訪南部我家，我沒有冰，哪來的破冰，我們理念都一樣，只是做法上每個人不一定一樣」。

黨內屢質疑王金平是藍皮綠骨，王金平則引馬英九回憶錄，表示其中就寫王金平絕對不是藍皮綠骨。王說，馬最清楚他的做法與想法，自己一切都是為了黨國著想，人民為主。

不過王金平仍提到，若與馬英九兩人有恩怨，就只有在2005年兩個人選國民黨主席，2013年九月政爭後，他就說馬是他逆增上緣的菩薩。

王金平回應，2005年與馬英九選國民黨主席時，他受到馬陣營攻擊，說他是前總統李登輝餘虐、全國黑金總代表，選完後他邀當時黨秘書長林豐正與馬3個人坐下來談，就問馬有什麼證據，馬都沒有回答。

王金平說，他當時剛好當民意代表滿30年，所以會中要馬去查他過去紀錄，他不包工程、不拿紅包與回扣；李登輝曾私下期待我去另外組黨，自己也沒有聽李的，認為這個黨栽培過自己，怎樣去協助這個黨改革，讓黨能為人民接受才重要。

王金平表示，李登輝栽培過自己，但李從來沒有跟他提過台獨兩個字，也不過問立法院的事情，反而第一次政黨輪替時詢問他的看法，他建議要和平的移轉，李採行，他的意見跟李做法很多都相符，他覺得欣慰。

王金平也提到，九月政爭後馬英九要撤銷他黨籍，但他是經過113位立委選出來的，重要的是維護院長的尊嚴，所以經過各種訴訟維護黨員資格，維持院長身分。

王金平 馬英九 李登輝

延伸閱讀

朝野攻防核四公投 王金平提當年化解核四停建爭議過往

行車糾紛王金平隨扈卻亮槍 前隨扈認不妥：又不是黑道

王金平隨扈傳當街亮槍 保六總隊：無亮槍、圍捕情事

影／王金平警衛亮槍驚動民眾 新北警方：維安需要

相關新聞

等了12年傅崐萁重回國民黨！黨務高層證實案子已通過

現任立委傅崐萁12年前因違紀參選花蓮縣長，遭國民黨開除黨籍；黨主席朱立倫上任後推出同舟計畫，黨務高層證實，傅崐萁原本在考...

黃世杰成桃園市長黑馬？ 鄭運鵬：他本來就是大匹賽馬

民進黨近日傳出徵詢立委黃世杰參選桃園市長的意願，成為候選人中的黑馬，不過黃世杰今表示，目前為止沒有任何人代表民進黨跟他談...

主席之爭、九月政爭兩次交鋒　王金平：跟馬英九沒恩怨

前總統馬英九與立法院前院長王金平日前上演破冰，王近日接受「十大傑出青年基金會」訪問時表示，「跟馬英九沒有任何恩怨」，「這...

【台大廢碩爭議／上】不想幫台積電訓練人才 化學系教授改革 輿論一面倒

當各大學都在爭搶學生，台大化學系有資深教授站在理學院科系角度，建議校方將台大化學系研究所僅保留博士班，廢除碩士班申請入學，讓強調基礎研究的核心學科，回歸學術研究本質，讓真正對科研工作有興趣的學生才來讀，而非只想洗學歷「鍍金」。

【午間快報】台大公布AZ混打試驗結果／統一獅封王！7-11將推優惠

•中央流行疫情指揮中心今開放第一劑接種AZ疫苗國人，可預約登記混打莫德納或BNT疫苗。台大醫院今也公布新冠疫苗混打人體試驗結果顯示，AZ混打莫德納或BNT疫苗所產生的中和抗體效價，均高於2劑AZ疫苗，且混打間隔8周的抗體濃度較4周來的更好。至於，AZ疫苗混打莫德納或BNT疫苗，哪一種混打效果較佳？專家表示，要混打哪一款mRNA疫苗都是可以的。

「核四重啟計畫」到底講了什麼？台電：設備貯存良好，重啟絕非難事

中選會四大公投第二場公投說明會昨天登場，「重啟核四」公投領銜人黃士修再上陣，與台電核能發電處長許永輝激辯，黃士修拿出台電2019年在「以核養綠」公投通過後完成的「核四重啟初步規畫」報告，強調是在許永輝任內完成。這份在2020總統大選前一年完成的核四重啟規畫，究竟講了什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。