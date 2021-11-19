主席之爭、九月政爭兩次交鋒　王金平：跟馬英九沒恩怨

前總統馬英九與立法院前院長王金平日前上演破冰，王近日接受「十大傑出青年基金會」訪問時表示，「跟馬英九沒有任何恩怨」，「這一次馬總統拜訪南部我家，我沒有冰，哪來的破冰，我們理念都一樣，只是做法上每個人不一定一樣」。

黨內屢質疑王金平是藍皮綠骨，王金平則引馬英九回憶錄，表示其中就寫王金平絕對不是藍皮綠骨。王說，馬最清楚他的做法與想法，自己一切都是為了黨國著想，人民為主。

不過王金平仍提到，若與馬英九兩人有恩怨，就只有在2005年兩個人選國民黨主席，2013年九月政爭後，他就說馬是他逆增上緣的菩薩。

王金平回應，2005年與馬英九選國民黨主席時，他受到馬陣營攻擊，說他是前總統李登輝餘虐、全國黑金總代表，選完後他邀當時黨秘書長林豐正與馬3個人坐下來談，就問馬有什麼證據，馬都沒有回答。

王金平說，他當時剛好當民意代表滿30年，所以會中要馬去查他過去紀錄，他不包工程、不拿紅包與回扣；李登輝曾私下期待我去另外組黨，自己也沒有聽李的，認為這個黨栽培過自己，怎樣去協助這個黨改革，讓黨能為人民接受才重要。

王金平表示，李登輝栽培過自己，但李從來沒有跟他提過台獨兩個字，也不過問立法院的事情，反而第一次政黨輪替時詢問他的看法，他建議要和平的移轉，李採行，他的意見跟李做法很多都相符，他覺得欣慰。

王金平也提到，九月政爭後馬英九要撤銷他黨籍，但他是經過113位立委選出來的，重要的是維護院長的尊嚴，所以經過各種訴訟維護黨員資格，維持院長身分。