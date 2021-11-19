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等了12年傅崐萁重回國民黨！黨務高層證實明花蓮頒黨證

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影／國民黨「同舟計畫」 朱：不為任何人量身打造

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天參觀台北國際照顧科技應用展，與許多商家互動熱絡。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天參觀台北國際照顧科技應用展，與許多商家互動熱絡。記者潘俊宏／攝影

國民黨中常會日前通過「同舟專案計畫-國民黨員回娘家特別辦法」，讓遭國民黨開除黨籍的花蓮縣立委傅崐萁有望回歸國民黨，但也引發黨內台北市議員徐巧芯表態反對，媒體人蔡詩萍評論認為應先拉攏中間選民，而非泛藍老傢伙，朱立倫今天表示，面對不同聲音虛心受教，同舟計畫總目標是歡迎過去加入各政黨或離開國民黨的人士回歸國民黨，主要是擴大國民黨支持度，能在社會各角落擴大支持群眾。

朱立倫表示，最近有很多優秀地方民代、專業人士或年輕朋友都表態要透過同舟計畫加入國民黨，這個計畫不為特定人量身定做，現階段最重要是公投，能擴大國民黨支持度，讓許多支持國民黨的民眾用公投票教訓執政黨；至於傅崐萁比喻朱立倫為劉邦可與民進黨一搏，朱則不多作評論。

朱立倫上午也參觀台北國際照顧科技應用展，對許多長照產業與科技產品十分有興趣，期勉各業者一起為台灣的長照打造更好的環境。

國民黨主席朱立倫今天參觀台北國際照顧科技應用展，並體驗許多科技用品。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天參觀台北國際照顧科技應用展，並體驗許多科技用品。記者潘俊宏／攝影

朱立倫 傅崐萁

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